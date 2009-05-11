Ege’den bir demet enginar

Güneşin gülen yüzünü gösterdiği bahar aylarında sağlıklı bir yemek yemek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Genellikle Ege ve Akdeniz’de yetişen zeytinyağlısından salatasına, tavuklusundan dip sosuna çeşitli yemekleri yapılan enginarla neşeli lezzetler hazırlayın. Sağlıkla lezzeti buluşturun…



Enginar salatası



15 dakika 25 dakika



4 kişilik



Gerekli malzeme



• 4 temizlenmiş enginar

• 8 kiraz domates

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 sarı biber

• Yarım demet roka

• 1 limonun suyu

• Tuz



1. Enginarları dörde bölerek yarım limonun suyu eklenmiş suda haşlayın, suyunu süzün ve bir kaseye alın. Kiraz domatesleri ortadan ikiye keserek ekleyin. Roka yapraklarını yıkayıp süzdükten sonra ilave edin.

2. Sarı biberin çekirdeklerini temizleyin ve kare doğrayın. Tuz, zeytinyağı ve limon

suyu ekleyip harmanlayın.



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Zeytinyağlı enginar



25 dakika 40 dakika



6 kişilik



Gerekli malzeme



• 6 temizlenmiş enginar

• 300 gr iç bakla

• 350 gr arpacık soğanı

• 1 tatlı kaşığı un

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• Yarım limonun suyu

• 1.5 su bardağı su

• Yarım demet dereotu

• Tuz



1. Arpacık soğanların kabuklarını soyun ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile biraz

kavurun. Baklaları ekleyip karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve

yumuşayıncaya pişirin.



2. Temizlenmiş enginarları tencereye dizin. Üzerlerine limon suyu ve zeytinyağı

gezdirin. 1 su bardağı su ekleyin. Kalan suyun içine un ilave edip iyice çırptıktan

sonra tencereye ekleyin ve orta ateşte enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin.



3. Haşlanmış enginarları servis tabağına yerleştirin. Soğan, bakla karışımına

ince kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip enginarlara paylaştırın. Üzerlerine

suyundan gezdirip servis yapın.



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Soslu enginar



10 dakika - 30 dakika



2 kişilik



Gerekli malzeme

• 1 temizlenmemiş enginar

• Yarım limonun suyu

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• 1 yemek kaşığı mayonez

• 1 yemek kaşığı limon suyu (ekstra)

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 diş sarımsak

• 1 çay bardağı kıyılmış dereotu

• Tuz

• Öğütülmüş beyaz biber



1. Enginarı yıkayıp kabuklarıyla birlikte limonlu suda haşlayın.

2. Yoğurt, mayonez, limon suyu ve zeytinyağını çırpın. İçine sarımsak rendeleyin.

Dereotu, tuz ve beyaz biberi ekleyip karıştırın ve enginar ile birlikte servis yapın.



Tavuklu enginar



4 kişilik



Gerekli malzeme



• 4 enginar

• Yarım limonun suyu

•2 tavuk göğüs eti

• 1 soğan

•3 yemek kaşığı zeytinyağı

•1 yeşil biber

• 1 domates

•1 tatlı kaşığı salça

• Tuz

• Karabiber

•50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

• 500 gr ıspanak

• 2 havuç

3 yemek kaşığı zeytinyağı (ekstra)



Beşamel sos için



•1 su bardağı süt

• 2 yemek kaşığı un

•20 gr tereyağı

•Tuz

• Karabiber



Süslemek için



Kıvırcık maydanoz



1. Enginarları limonlu suda haşlayıp soğumaya bırakın. Tavuk etlerini küp şeklinde doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ekleyin.



2. Domatesin kabuğunu soyup doğrayın ve tencereye aktarın. Biberi doğrayıp tavuklarla birlikte ekleyin ve orta ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.



3. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve enginarları dizin. Tavuk etlerini enginarların

üzerine paylaştırın.



4. Ispanakları haşlayıp zeytinyağında soteleyin. Havucun kabuğunu soyduktan sonra sebze soyucu ile boydan boya ince doğrayın ve zeytinyağında 5 dakika soteleyin.



5. Tereyağını eritip un ekleyin ve rengi sararıncaya kadar kavurun. Bir yandan karıştırarak sütü azar azar ekleyin ve kısık ateşte kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin. Tuz ve taze çekilmiş karabiberi ekledikten sonra bekletmeden kaşıkla tavukların üzerine dökün. Rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirip 200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya

kadar pişirin.



6. Servis tabağına önce havuçlardan yerleştirin. Üzerine ıspanak ve enginarı yerleştirin.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirip sıcak servis yapın.



Yapım ve styling: SEDA YETİŞKİN Fotoğraflar: AYŞEGÜL KARACAN



