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Yaşam

Ege'deki uçuşlara Yunanistan müdahalesi

Yunanistan uçakları, Ege Denizi'nde Türk uçaklarına önleme yaptı.

30 Ağustos 2008 03:00

Genelkurmay Başkanlığı, Yunanistan'a ait uçakların, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına dün 2 kez önleme yaptığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan ''Ege/Akdeniz Eğitim ve Tatbikat Uçuşlarına Yunanistan'ın Müdahalesi'' başlıklı duyuruya göre, dün Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın N.Ankhialos meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından Ahikerya Adası batısında ve kuzeybatısında 2 kez önleme yapıldı.

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