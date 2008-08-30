Ege'deki uçuşlara Yunanistan müdahalesi

Genelkurmay Başkanlığı, Yunanistan'a ait uçakların, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına dün 2 kez önleme yaptığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan ''Ege/Akdeniz Eğitim ve Tatbikat Uçuşlarına Yunanistan'ın Müdahalesi'' başlıklı duyuruya göre, dün Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın N.Ankhialos meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından Ahikerya Adası batısında ve kuzeybatısında 2 kez önleme yapıldı.

