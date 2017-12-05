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Ege'deki depremler, bilimsel düzlemde ele alınacak

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Bodrum Depremi ve Tsunami Çalıştayı' düzenlenecek

05 Aralık 2017 23:31

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde \'Bodrum Depremi ve Tsunami Çalıştayı\' düzenlenecek. Çalıştaya yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı katılacak. 
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bodrum Temsilciliği tarafından, 7 Aralık\'ta \'Bodrum Depremi ve Tsunami Çalıştayı\' düzenlenecek. İMO Bodrum Temsilcisi İlhan Özyiğit, 5 ülkeden 17 akademisyenin katılacağını açıkladığı çalıştayla ilgili bilgi verdi. Bodrum\'da 21 Temmuz\'da yaşanan depremin ardından bilgi kirliliği oluştuğuna dikkat çeken Özyiğit, o depremin bilimsel bir platformda tartışılması gerektiğine dikkat çekti. Özyiğit, \"21 Temmuz Gökova Körfezi\'nde, Bodrum ve Kos Adası arasında aletsel büyüklüğü 6.6 olan ve bölgemizi etkileyen bir deprem meydana gelmiş ve akabindeki artçı depremler ile birlikte ulusal ve yerel kamuoyunda ve basında oldukça ilgi uyandırmış ve bir süre gündemdeki yerini korumakla birlikte pek çok tartışmaya da neden olmuştur. İMO Bodrum Temsilciliği olarak, 21 Temmuz depremi ve tsunamisinin etkilerini bilimsel bir platformda tartışmak, geleceğe yönelik oluşturulacak hazırlık çalışmalarına katkı vermek ve kamuoyunun son bilimsel çalışmaların ışığında doğru bir şekilde bilgilenmesini sağlamak amacıyla 2 gün sürecek \'Bodrum Depremi ve Tsunami Çalıştayı\" düzenlenmesi kararı alındı. İMO Bodrum Temsilciliği olarak çalıştayı aralıklarla düzenlenecek şekilde 5 bölüme ayırdık. Bodrum Kos Depremi ve Tsunamisi, Yapı Etkileşimi, Yapısal Hasarlar Değerlendirme ve Güçlendirme, Arkeosismoloji ve Tarihsel Depremler ile Bütünleşik Afet Yönetimi konuları ele alınacak. 7 Aralık\'ta ilki düzenlencek olan çalıştay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliğinde, Salmakis Otel\'de, uluslararası katılımlı olarak ‘Bodrum Depremi ve Tsunami Çalıştayı\' ismiyle gerçekleşecektir.\" dedi.

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