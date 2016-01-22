Ege'de yine facia: En az 21 ölü

Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıları taşıyan

iki teknenin alabora olması üzerine en az 21 kişi hayatını

kaybetti. Yunan sahil güvenliği, 48 kişi taşıyan ahşap teknenin

cuma sabahı Farmakonisi adası açıklarında alabora olduğunu,

denizden yedi ceset çıkarıldığını bildirdi. Teknedeki 40 kişi

yüzerek karaya çıkmayı başarırken, bir kız çocuğunun denizde

kurtarıldığı kaydedildi. Ölenlerden altısının çocuk olduğu

bildirildi.

Farmakonisi'nin hemen güneyindeki Kalolimnnos adasına yakın

sularda da bir başka sığınmacı botu battı. Yunan medyası sahil

güvenliğin denizden 14 ceset çıkardığını ve 26 kişinin

kurtarıldığını bildirdi. Kurtarma çalışmalarına üç helikopter,

sınır muhafaza ekipleri ve balıkçılarla Avrupa Birliği sınır

koruma örgütü Frontex'e bağlı gemiler katıldı.