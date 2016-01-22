Ege'de yine facia: En az 21 ölü

Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıları taşıyan
iki teknenin alabora olması üzerine en az 21 kişi hayatını
kaybetti. Yunan sahil güvenliği, 48 kişi taşıyan ahşap teknenin
cuma sabahı Farmakonisi adası açıklarında alabora olduğunu,
denizden yedi ceset çıkarıldığını bildirdi. Teknedeki 40 kişi
yüzerek karaya çıkmayı başarırken, bir kız çocuğunun denizde
kurtarıldığı kaydedildi. Ölenlerden altısının çocuk olduğu
bildirildi.
Farmakonisi'nin hemen güneyindeki Kalolimnnos adasına yakın
sularda da bir başka sığınmacı botu battı. Yunan medyası sahil
güvenliğin denizden 14 ceset çıkardığını ve 26 kişinin
kurtarıldığını bildirdi. Kurtarma çalışmalarına üç helikopter,
sınır muhafaza ekipleri ve balıkçılarla Avrupa Birliği sınır
koruma örgütü Frontex'e bağlı gemiler katıldı.