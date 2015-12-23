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Dünya
Deutsche Welle

Ege'de yine facia

Türkiye’den Yunanistan‘a ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan şişme bot Ege Denizi’nde battı. Kazada çoğu çocuk en az 13 kişi yaşamını yitirdi.

23 Aralık 2015 14:37


Yunan yetkililer, kaza sonrası 15 kişinin kurtarıldığını, kayıp bir kişiyi bulma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden 13 kişi arasında 7 çocuk, dört erkek ve iki kadın bulunduğu bildirildi.

Kaza, küçük bir Ege adası olan Bulamaç Adası (Farmakonissi) yakınlarında meydana geldi. Botun neden battığı bilinmiyor.

Salı günü ise Türkiye'den Sisam Adası'na ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenler arasında 3 çocuk bulunuyordu. 7 kişi de kurtarılmıştı.

Türk sahil güvenlik yetkilileri, kazazedeleri rutin devriye sırasında fark etmişti.

Sığınmacı sayısı 1 milyonu aştı

Uluslararası Göç Örgütü'nün son açıklamasına göre, Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların sayısı 1 milyonu aştı. Bu kişilerin çoğunun deniz yoluyla geldiği, 3 bin 692 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yunanistan'a ulaşanların sayısı ise 820 bin civarında. Sığınmacıların çoğu Avrupa'nın zengin ülkelerinde daha iyi bir yaşam umuduyla kuzeye doğru yolculuklarına devam etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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