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Dünya

Ege'de yer alanYunan adalarına son 3 günde 633 göçmen geçti

Io Chokona / Atina, 21 Ağustos 2017 (DHA) – Cuma sabahından Pazartesi sabahına kadar Midilli’ye 147, Sakız’a 256 ve Samos’a 230 olmak üzere Yunan adalarına toplam 633 göçmen geçti

21 Ağustos 2017 19:34

Io Chokona / Atina, 21 Ağustos 2017 (DHA) – Cuma sabahından Pazartesi sabahına kadar Midilli’ye 147, Sakız’a 256 ve Samos’a 230 olmak üzere Yunan adalarına toplam 633 göçmen geçti.
Adalara sığınmaya çalışan göçmenlerin 250’si bu sabah Deniz Jandarması tarafından tespit edilip Sakız ve Samos adalarına çıkarıldı. Bu arada Cumartesi günü fazla göçmen ağırlayamayacak durumda olan Samos’dan 51 göçmen Sakız’a nakledildi.
Yapılan açıklamaya göre 700 kişi ağırlamak üzere planlanmış Samos kampında şu anda iki binden fazla göçmen ağırlanıyor.

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