T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ege'de sığınmacı teknesi battı; 6 ölü

Ege Denizi'nde Midilli açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne battı

24 Nisan 2017 17:12

Ege Denizi'nde Midilli açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın ANA-MPA devlet haber ajansının haberine göre, Türk sahil güvenlik birimlerinin, Midilli Adası'nın kuzeyinde bir teknenin battığı yönündeki ihbarı üzerine Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgeye gitti.

Bir çocuk, dört kadın ve bir erkek cesedine ulaşan ekipler, hamile bir kadını ise kurtarmayı başardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, sabah erken saatlerde battığı tahmin edilen teknede kaç kişinin bulunduğunun bilinmemesi nedeniyle bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER

Egesığınmacıgöçmen teknesi battı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24