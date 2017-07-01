Ege'de rekor sıcaklık bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin, yarın Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 derece daha yükseleceğini, bazı kentlerde rekor sıcaklık beklendiğini bildirdi.

Gültekin, yaptığı açıklamada, bugün maksimum sıcaklıklığın Aydın 43,6, Manisa'da 43, İzmir'de 41,1, Balıkesir'de 40,1 ve Çanakkale'de 39 derece olarak ölçüldüğünü belirtti.

Çanakkale'de bugün 35 yıl sonra temmuz ayının en yüksek sıcaklığına ulaşıldığını vurgulayan Gültekin, Aydın'ın da rekora yaklaştığını söyledi.

Hava sıcaklığının yarın da yükselişte olacağını dile getiren Gültekin, "İzmir'de yarın 42 derece hava sıcaklığı bekleniyor, 42,6'yı geçerse rekor sıcaklık olabilir. Aydın da bu konuda riskli. Çanakkale'de de sıcaklık 39 derecenin üstüne çıkabilir. Sıcaklık, mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyrediyor. Yarın bölge genelinde havanın 1 derece daha ısınacağını söyleyebiliriz." dedi.

Bölgede etkili olan orman ve makilik alan yangınlarına da dikkati çeken Gültekin, yangın riskinin yarın da yüksek olacağını, pazartesi gününden itibaren kuzeyde 15, güneyde 10 dereceye varan sıcaklık düşüşlerinin beklendiğini kaydetti.