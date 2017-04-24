Ege'de mülteci teknesi battı; en az 16 ölü

Türkiye’den yola çıkan bir göçmen teknesi Midilli açıklarında alabora oldu. Dokuzu Yunanistan, yedisi Türkiye açıklarında 16 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yunan sahil güvenlik ekipleri, adanın kuzeybatı ucunda bulunan Molivos Limanı yakınlarında bir çocuk, üç kadın ve beş erkeğin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Teknedeki iki kadının ise Midilli açıklarında seyreden Yunan teknelerince kurtarıldığı belirtildi. Ancak her iki kadının da şok geçirdiği ve alabora olan teknede toplam kaç kişi bulunduğunu anlatamayacak durumda olduğu bildirildi.

Midilli açıklarında kayıp göçmenleri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Tekneden toplam 25 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Ege’nin doğusundaki Yunan adalarındaki kayıt merkezlerinde hâlihazırda yaklaşık 13 bin 800 mülteci yaşıyor. AB ile Türkiye arasında 18 Mart 2016’da imzalanan mülteci anlaşmasından sonra Türkiye’den Yunan adalarına geçen mültecilerin sayısı azalmıştı. Yetkililer havaların ısınmasına rağmen Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmen sayısının hala düşük seyrettiği belirtiyor.

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dpa/afp, BD/GA