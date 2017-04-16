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Çevre

Ege'de korkutan deprem

Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı

16 Nisan 2017 20:03

Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça ve kırsal mahallerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.11 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan aletsel büyüklüğü 3.9 olan derpem meydana geldi. Yerin 59.19 metre altında meydana gelen deprem Datça ve kırsal mahalleri Mesudiye, Sındı, Yakaköy, Cumalı ve Yazıköy’den hafif şekilde hissedildi.

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