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Yaşam

Ege'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı; 22 ölü

Ege denizinde Sisam adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

05 Mayıs 2014 19:33

Ege Denizi’ndeki Sisam (Samos) adası açıklarında bu sabaha karşı içinde 60-65 kaçak göçmenin bulunduğu yelkenli teknenin alabora olması sonucu 3'ü çocuk 22 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Ali Öztürk’ün AA’da yer alan haberine göre, Ege'deki Sisam adasının 4,5 mil açığında meydana gelen faciada bulunan cesetlerin Sisam hastanesine getirildi. Alınan bilgiye göre küçük bir sürat teknesinin refakatinde kaçak göçmen taşıyan yelkenli tekne, şiddetli rüzgârın etkisiyle alabora oldu. Kaza yerine giden Yunan sahil güvenlik botlarının yanı sıra, 3 balıkçı teknesi, 1 Yunan savaş gemisi ve 1 helikopter kaçak göçmenlerden 39'unu kurtardı. 

Arama çalışmalarına katılan dalgıçlar, alabora olan teknenin ambarında en az 7 kaçak göçmen gördüklerini söyledikleri bildirildi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Tekne, Sisam adasına çekiliyor.

 

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