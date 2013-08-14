Ege'de 'it dalaşı'na son verildi

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan ve gerginliğe sebep olan Ege'deki hava sahası, kıta sahanlığı ve karasularıyla ilgili ihtilaflardan kaynaklanan ihlal sorunları, yaz dönemi içinde askıya alındı. Türk ve Yunan jetlerinin son bir-iki aylık dönemde gerilim yaşamaması, Ege'de barışın tesisiyle ilgili bir mutabakat sağlanması konusunda önemli bir aşama sağlandığı yorumlarına neden oldu.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre; Türkiye; en uzun sınırına sahip olduğu Suriye hudutunda, bu ülkedeki iç savaş ortamı nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. AB üyesi olan Yunanistan ise ekonomik kriz içinde. Ege'de komşu olan iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan arasında; hava sahası, kıta sahanlığı ve karasularıyla ilgili farklı tezlerinden dolayı yıllardır ciddi sorun yaşanıyor. Bu nedenle uzun yıllardır Ege Denizi'nde, denizde iki ülkenin muharip deniz unsurları karşı karşıya geliyor. Havada ise iki ülkenin jetleri arasında sürekli askeri havacılıkta it dalaşı tabir edilen durumlar yaşanıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde hava sahası ve karasuları ihlalleri konusunda yer alan verilerine göre; bu yaz döneminde Ege'de hem havada hem de deniz de iki ülkenin deniz ve hava muharip unsurları arasında yaşanan gerilimin düşmesi dikkat çekti.

Türkiye ile Yunanistan arasında 2002 yılında istikşafi (keşfetmeğe çalışma)görüşmeleri başlatılmıştı. İki ülkenin üst düzeydeki diplomatları; son 10 yıl içinde 50'nin üzerinde istikşafi görüşme yaptı. Atina, İstanbul'un yanısıra Türkiye ve Yunanistan'ın sahil şeridindeki turistik kentlerinde yapılan bu görüşmelerde; müsteşar ve büyükelçi seviyesindeki diplomatlar iki ülke arasındaki sorunları, rahat bir ortam içinde tartıştı.

İstişari nitelikte bu görüşmelerin yanısıra iki ülke arasında yürütülen bazı temaslar sonucunda, işbirliği konusunda bazı adımlar atıldı. Kamuoyuna fazla yansımayan bu temaslarla varılan sonuçlarla ilgili önemli bir göstergeyi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin; 6 Ağustos 2013'te TBMM'ye sevkettiği Türkiye ile Yunanistan Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Kanun Tasarısı oluşturdu. Tasarı, iki ülke arasında deniz ticareti ve turizm alanında çok önemli işbirliğini öngörüyor.

En son 11 Temmuz'da Sisam Adası kuzey batısında, Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden Türk F-16 uçağına, Yunanistan’ın Limni meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından, 1 dakika süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştu. Yılbaşından itibaren Yunan jetleri 6 aylık dönem içinde Türk jetlerine, 67 kez tacizde bulundu. Ayda ortalama 10'nun üzerinde jet tacizinin yaşandığı bir süreçte, yaz döneminde Yunan jetlerinin Türk savaş uçaklarına tacizlerinin birden durması dikkat çekti.

Ege Denizi'ndeki Türk karasularına yönelik Yunan ihlali ise en son 30 Haziran'da yaşanmıştı. Son bir aylık dönem içinde Ege Denizi'nde havada ve denizde muharip unsurlar arasında bir sorun yaşanmaması, iki ülke arasında Ege'de barışın tesisi ve işbirliği konusunda kamuoyuna duyurulmayan önemli bir mutabakata varıldığı izlenimine neden oldu.