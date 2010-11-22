Ege’de it dalaşı bitiyor

T24 - Ege’de Türk ve Yunan savaş uçakları arasındaki “it dalaşları” son bir yıl içinde önemli ölçüde azaldı.



Yunan medyasına göre, Türk savaş uçakları 2009 yılında 1.678 kez Yunan hava sahasını “ihlal etti” ve 239 defa “it dalaşı” (uçakların birbirine çok yaklaşıp tehlikeli manevralar yapmaları) yaşandı. Buna karşın bu yılın Ocak-Ekim döneminde 1.047 “ihlal” sırasında sadece 14 “it dalaşı” oldu. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İt dalaşlarının azalmasının iki ülke savaş uçakları pilotlarına da “Mesafeleri koruyun” emirleri verilmesi sayesinde sağlandığı belirtildi. Yunanlı pilotlara dolaylı olarak “Türk savaş uçaklarına 2 mil mesafeden fazla yaklaşmayın” emri verildiğini yazan Proto Thema Gazetesi, “Hava sahamızı ihlal eden Türk uçaklarını neredeyse göz ucuyla tespit ve taciz ediyoruz” diye yazdı. Gazeteye konuşan Yunan Savunma Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi “ Türkler de mesafeleri koruyor ve fazla yaklaşmıyorlar. Muhtemelen onlar da da kaza riski olduğundan it dalaşlarını kaçınmak istiyorlar” dedi. “İt dalaşları” iki ülke ilişkilerinde yıllarca gerginlikliklere neden oldu. Son olarak 2006 Mayıs’ında Ege’de Kerpe (Karpathos) adası açıklarında Türk ve Yunan savaş uçakları “it dalaşı” sırasında çarpışmış, kazada Yunanlı pilot hayatını kaybetmişti. Yunanistan 6 mil olan hava sahasını 1931 yılında tek taraflı olarak 10 mil ilan etmişti. Uluslararası hukukta (Türkiye ve NATO dahil) 6 mil tanınıyor. Atina, 6 ile 10 mil arasında, gerçekte uluslararası hava sahası olan bölgedeki uçuşları “ihlal” sayıyor.



