T24 LogoT24 Logo
Politika

Ege’de it dalaşı bitiyor

Ege’de Türk ve Yunan savaş uçakları arasındaki “it dalaşları” son bir yıl içinde önemli ölçüde azaldı...

22 Kasım 2010 02:00

T24 - Ege’de Türk ve Yunan savaş uçakları arasındaki “it dalaşları” son bir yıl içinde önemli ölçüde azaldı.

Yunan medyasına göre, Türk savaş uçakları 2009 yılında 1.678 kez Yunan hava sahasını “ihlal etti” ve 239 defa “it dalaşı” (uçakların birbirine çok yaklaşıp tehlikeli manevralar yapmaları) yaşandı. Buna karşın bu yılın Ocak-Ekim döneminde 1.047 “ihlal” sırasında sadece 14 “it dalaşı” oldu. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

İt dalaşlarının azalmasının iki ülke savaş uçakları pilotlarına da “Mesafeleri koruyun” emirleri verilmesi sayesinde sağlandığı belirtildi.   Yunanlı pilotlara dolaylı olarak “Türk savaş uçaklarına 2 mil mesafeden fazla yaklaşmayın” emri verildiğini yazan Proto Thema Gazetesi, “Hava sahamızı ihlal eden Türk uçaklarını neredeyse göz ucuyla tespit ve taciz ediyoruz” diye yazdı.  Gazeteye konuşan Yunan Savunma Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi “ Türkler de mesafeleri koruyor ve fazla yaklaşmıyorlar. Muhtemelen onlar da da kaza riski olduğundan it dalaşlarını kaçınmak istiyorlar” dedi.  “İt dalaşları” iki ülke ilişkilerinde yıllarca gerginlikliklere neden oldu. Son olarak 2006 Mayıs’ında Ege’de Kerpe (Karpathos) adası açıklarında Türk ve Yunan savaş uçakları  “it dalaşı” sırasında çarpışmış, kazada Yunanlı pilot hayatını kaybetmişti.  Yunanistan 6 mil olan hava sahasını 1931 yılında tek taraflı olarak 10 mil ilan etmişti. Uluslararası hukukta (Türkiye ve NATO dahil) 6 mil tanınıyor. Atina, 6 ile 10 mil arasında, gerçekte uluslararası hava sahası olan bölgedeki uçuşları “ihlal” sayıyor.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24