Ege'de çevre skandalı: Binlerce ton atık, uyarılara rağmen denize döküldü

Ege’de toplam uzunluğu 584 km olan Büyük Menderes Nehri’nin, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın’dan topladığı, sulama amacıyla kapatılan regülatör kapaklarında biriken katı ve sıvı atıklar, doğa dostlarının tüm bürokratlara bir ay önce yaptıkları uyarılara rağmen temizlenmedi.

Hürriyet'ten Latif Sansür'ün haberine göre, ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Kırsaldaki yerleşimlerde çöpler ‘Su götürür’ mantığıyla nehre atılıyor” diye sitem etti.

Aydın'ın Söke Ovası'nda, Ekositemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Söke Sulama Birliği yöneticileri, yaklaşık 1 ay önce, sulama amacıyla kapatılan regülatör kapaklarında binlerce ton atık biriktiğini tespit etti.

Eylül ayı başında kapakların açılmasıyla atıkların denize akacağı uyarısında bulunan EKODOSD, Aydın Valiliği, Çevre Şehircilik il Müdürlüğü ile DSİ'ye başvurarak atıkların temizlenmesini istedi. Yapılan uyarıların dikkate alınmaması üzerine önceki gün açılan kapaklarla birlikte, binlerce ton katı ve sıvı atık, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan, Ege Denizi ve Bafa Gölü Tabiat Parkı'na döküldü.

Toplumsal yaşamı etkiliyor

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Ev eşyalarından, pet şişelere, zirai ilaç kutularına, çocuk bezlerine, köpüklere, konserve kutularına, plastik eşya ve naylonlara, içecek şişeleri, kutuları ve birçok hayvan leşiyle birlikte ne kadar atık varsa, kapakların açılmasıyla birlikte Menderes’in ana yatağına doldu, deniz ve göle ulaştı” dedi. EKODOSD Başkanı Sürücü, Menderes’te yaşanan yoğun kirliliğin ekonomik, ekolojik ve toplumsal yaşamı olumsuz etkilediğinin altını çizdi.