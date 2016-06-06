Ege'de bindiği bot battı, yüzerek Yunanistan'a ulaştı; Olimpiyatlar'da mülteci takımına girdi

Türkiye kıyılarından Yunanistan’a kaçarken, batmak üzere olan botlarını ablasıyla birlikte iterek kurtaran 18 yaşındaki Suriyeli yüzücü Yusra Mardini, Rio Olimpiyatları’nda ilk kez yarışacak 10 kişilik olimpik mülteci takımına seçildi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre; Yusra ve Sarah Mardini kardeşler Suriye’deki sayılı yüzücüler arasındaydı. Yusra 2012’de Türkiye’de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası’na katılmıştı ve hayali bir gün olimpiyatlarda yüzmekti.

Üniversite okumak ve yüzmeye devam edip uluslararası düzeyde yüzücü olmak isteyen iki kardeş, ağustos başında Suriye’de artık kalamayacaklarını anlayıp, kaçakçılara Yunanistan’a geçmek için para ödeyerek Lübnan üzerinden Türkiye’ye girdiler. Sarah ve Yusra Mardini, ilk denemelerinde Türk Sahil Güvenliği’ne yakaladı. İkinci denemede açıldıkları botun su almaya başlamasıyla; ikisi de yüzücü olan Sarah ve Yusra Mardini, bottaki diğer iki yolcuyla birlikte botu iterek Midilli Sahili'ne ulaştırdı. Su alan botta can kaybı yaşanmadı.

Yusra ve Sarah Mardini, Avusturya üzerinden Almanya’ya ulaştı. Kısa süre sonra mülteci kampının yakınındaki Wasserfreunde Spandau 04 takımına katılan Mardini'ye antrenörü o ve ablası destekçi oldu.

İlk kez mültecilerden oluşan bir takım yarışacak

Yusra Mardini milyonlarca mülteciyi temsilen katılacak sporcuların seçileceği Olimpiyat Komitesi’nin oluşturduğu mülteci takımının 43 aday sporcusu arasına girdi. Antrenörü Sven Spannekrebs ile aylarca seçmelere hazırlanan Yusra, Olimpiyat Komitesi'nin önceki gün açıkladığı 10 kişilik kadrosunda yer aldı. Yusra Midilli sosyal medya hesabında duygularını; “Neler hissettiğimi tarif edemiyorum. Bu noktaya ulaşmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” sözleriyle paylaştı.

Olimpiyatların başladığı 1896’dan beri ilk kez mültecilerden oluşan bir takım yarışacak. Olimpiyat Komitesi’nin açıkladığı 10 kişilik mülteci takımının kadrosu ise şöyle: 2 Suriyeli yüzücü, 2 Kongolu judocu, 1 Etiyopyalı maratoncu, 5 Güney Sudanlı orta mesafe koşucusu.

Suriye'deki savaştan kaçıp bir süre İstanbul’da yaşayan Rami Anis de Rio Olimpiyatları’nda yarışacak. Halep’te yaşayan Rami Anis Suriye Yüzme Milli Takımı sporcusuydu. Hedefi 2012 olimpiyatları olan fakat ülkesinde yaşananlar nedeniyle 20 yaşında askere çağrılan Anis'in ailesi onu İstanbul’da okuyan ağabeyinin yanına gönderdi.

Rami Anis yaşadıklarını; “Çantamda iki ceket, iki tişört, iki pantolon vardı. Birkaç ay Türkiye’de kalıp döneceğimi düşünmüştüm." diyerek anlattı. Türkiye’deki zamanını Galatasaray Spor Kulübü’nün havuzunda tekniğini geliştirip antrenman yapmakla geçiren Anis, Türk kimliği alamadığı için hiçbir yarışa katılamadı ve durumunu, çalışıp çalışıp sınava giremeyen birine benzetti. Bir bota binip Ege kıyılarından Yunanistan’ın Samos Adası’na kaçtı. Ve sonrasında da Belçika’nın Gent kentine ulaştı. Burada da antrenmanlara devam eden Rami Anis, Olimpiyatlarda mülteci takımında yarışacak 2 Suriyeli yüzücüden biri olmaya hak kazandı.