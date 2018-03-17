Ege'de batan sığınmacı teknesinde ölü sayısı 16'ya çıktı, 6'sı çocuk

Ege’de Agathonisi Adası açıklarında, içinde 20 civarında mülteci ve sığınmacı bulunduğu tahmin edilen tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. İlk belirlemelere göre, 14 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan polisinin yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 22 kişiyi taşıyan tekne gece alabora oldu. Polis, cansız bedenlere Eşek Adası yakınlarında ulaştı. Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında üç kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi. Ege Denizi'nde arama çalışmaları halen devam ediyor. Sahil güvenlik teknelerine balıkçı gemileri ve helikopterler eşlik ediyor. Hayatını kaybedenlerin milliyetleri açıklanmazken bu olay son aylarda Ege açıklarında en çok can kaybının yaşandığı kazalardan oldu.

Yunanistan Göçmen Bakanı Dimitris Vitsas, yaptığı basın açıklamasında Ege Denizi'nde daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesine tahammül edemeyeceklerini, daha yoğun güvenlik önlemlerini almanın ve insan kaçakçılığı ile mücadele etmenin önemli olduğunu söyledi.