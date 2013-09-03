Ege'de 8 ayda 4 bin 298 futbol sahası kadar alan yandı!

Orman bölge müdürlüklerinin verilerine göre, 2013 yılında Ege’nin Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla’yı alan kıyı bölgelerinde toplam 1.157 yangında 4.298 futbol sahası büyüklüğünde, toplam 4.525 hektar alan yandı. 2012’nin aynı döneminde ise toplam 1.488 yangında yanan alan 1.111 futbol sahası büyüklüğünde 1.170 hektardı.

Orman yangınları özellikle yaz aylarının kabusu. Bu yıl da binlerce hektar orman kül oldu.

Bir yandan yeni yangınlar çıkmasın diye önlemler alınıyor, mücadele teknikleri çoğalıyor, ancak zaman zaman da önüne geçilemiyor.

Banu Şen’in Hürriyet’teki haberine göre, bu yaz özellikle Ege Bölgesi’nde yanan alan miktarında büyük artış oldu. Orman Bakanlığı ve bölge müdürlükleri yetkilileri bu yılki artışta meteorolojik etkenlerin ağırlıkta olduğunu vurgulayarak, uyarılarda bulundu. Sıcaklığın ve rüzgârın önümüzdeki günlerde de devam edeceğine dikkat çeken yetkililer, “Vatandaşlarımızdan duyarlı ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Alo 177’ye de en küçük bir kıvılcımı bile ihbar etsinler” çağrısında bulundu.

Büyük artış var

Bölge müdürlükleri verilerine göre, 2013 Ağustos sonu itibarıyla Manisa ve İzmir’i kapsayan bölgede 870 yangın çıktı. Bu yangınlarda toplam bin 426 hektar alan yandı. 2012’de, aynı bölge ve tarih diliminde çıkan yangın sayısı bin 198, yanan alan ise 874 hektardı.

Yine Aydın ve Muğla’yı kapsayan bölgeye bakıldığında ağustos sonu itibarı ile 2013’te çıkan yangın sayısı 219, yanan alan ise 806 hektar. Geçen yıl bu bölgede aynı dönemde çıkan yangın sayısı 238, yanan alan ise 112 hektar oldu.

Çanakkale ve Balıkesir’i kapsayan bölgenin ağustos sonuna kadarki döneminin verilerine bakıldığında da yine büyük artış dikkat çekiyor. Bu bölgede çıkan yangın sayısı 68, yanan alan 2 bin 293 hektar. Geçen yıl ise 52 yangında 184 hektar alan yanmış. Bu verilere göre Ege’nin Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla’yı alan kıyı bölgesinde 2013 ağustos sonu itibarıyla toplam bin 157 yangında toplam 4 bin 525 hektar alan yandı. Bu da yaklaşık 4 bin 298 futbol sahası demek. 2012’nin aynı döneminde ise toplam bin 488 yangında yanan alan bin 170 hektardı. Yani geçen yıl bin 111 futbol sahası büyüklüğünde alan yok olmuş.

İklim değişikliği etken

Orman Bakanlığı ve bölge müdürlükleri yetkilileri uyarıda bulunurken şu bilgileri verdi:

“Bu seneki artış büyük oranda meteorolojik etkenlere bağlı oldu. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile sıcaklıkların çok artması ve rüzgârın da etkisi yangın çıkma ihtimalini aşınmayla artırıyor. Bu iklim koşulları yüzünden geçen yıla oranla yangın sayısı arttı. Çanakkale bölgesindeki büyük yangın da bu oranı artırdı.

Kepsut’ta yaklaşık bin 700, Gelibolu’da da 300 hektar alan yok oldu. Bir başka açıdan değerlendirdiğimizde son 10 yılın ortalamasına göre olan yangın sayısı artsa da alan artmadı. Mücadelede erken ve etkin geliştik. 10-15 dakikadaki müdahale önemli. Burada da insanlarımızın Alo 177 aracılığı ile bize ulaşması önemli. Kamu spotlarımız da olumlu yansıdı. Ne kadar erken haber verilirse müdahale de o kadar etkin oluyor. İhbar sayısında artış olması bilincin arttığını gösteriyor. Vatandaşlarımız ne kadar duyarlı olursa ihmal ve dikkatsizlik olmazsa o kadar başarılı oluruz ve ormanlarımız korunmuş olur. Özellikle önümüzdeki hafta için bir kez daha uyarıda bulunuyoruz.”