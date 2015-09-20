Ege'de 46 göçmeni taşıyan tekne battı; 13 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'den Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecileri taşıyan lastik bot, Türkiye bandıralı ticari bir geminin çarpması sonucu battı. İçinde 46 kişinin bulunduğu tahmin edilen tekneden 20 kişi kurtarılırken, biri bebek, 5'i çocuk 13 kişi hayatını kaybetti. Denizde kaybolan 13 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi Hamza Erkal, olay sonrası havadan ve denizden aramalara başlandığını söyledi. Botta başka kişiler bulunması ihtimaline karşı ekiplerin titizlikle çalıştığını belirten Erkal, tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti.

Hürriyet’in AFP'den çevirdiği habere göre, kazadan sağ kurtulan Haseen adlı göçmen içinde bulundukları tekneye bir geminin çarptığını söyledi.

Yunanistan resmi haber ajansı ANA'ya konuşan Haseen, "Karanlıktı, geminin üzerimize doğru geldiğini gördük. El fenerleri ve cep telefonlarıyla dikkat çekmeye çalıştık ama bizi görmediler" dedi.



Suya atlayan göçmenler, art arda gelen büyük dalgaların arasında başlarını suyun üzerinde tutmaya çalıştı. Haseen, çocuklarını kaybettiklerini ve karanlıkta onları göremediklerini de sözlerine ekledi.

8 çocuk kayboldu





Kayıplar arasında yaşları 12'den küçük olan 8 çocuk olduğu belirtildi. Kurtulanlar arasında ise suda en az iki saat geçiren bir anne ve bir bebek de bulunuyor. Göçmenlerin, Türk bir insan kaçakçısına kişi başı 1000 Euro ödediği iddia edildi.

Yunanistan: 26 kişi kayıp

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Yunanistan sahil güvenlik birimleri ise 46 mülteciyi Midilli adasına taşıyan bir botun battığını, 26 mültecinin kayıp olduğunu açıkladı. Yunanistan Arama kurtarma ekipleri 20 kişiyi denizden çıkardı. Yunan sahil güvenlik birimlerinin sözcüsü, ''Mülteciler şişme botta 46 kişinin bulunduğunu söyledi'' açıklamasını yaptı.

Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar

Başta Suriye'deki iç savaştan kaçanlar olmak üzere yüz binlerce kişi Ege Denizi'ni geçerek Türkiye'den Yunanistan'a ulaşmış durumda.



Yunanistan'a ulaşan göçmenler, diğer Avrupa Birliği ülkelerine giderek iltica başvurusu yapmayı amaçlıyor.

Cumartesi günü de 13 kişi kayboldu

Midilli adası İstanköy adasıyla birlikte, Avrupa'ya Yunanistan üzerinden gitmek isteyen mültecilerin ilk duraklarından. Cumartesi günü de bir botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13 mülteci denizde kaybolmuştu. 5 yaşındaki bir çocuğun cesedi bulunmuştu.