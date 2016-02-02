Son 1 haftada Ege'de 18’i çocuk 74 mülteci hayatını kaybetti

Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin Ege'de son 1 haftada yaşadıkları kazalarda 18'i çocuk 74 mülteci hayatını kaybetti.

Suriye ve Irak’ta yaşanan savaştan Türkiye’ye göç eden ve buradan Avrupa’ya gitmeye çalışan mültecilerin geçişleri sırasında Ege’de yaşanan facialarda çok sayıda mülteci hayatını kaybetti. Buna göre son 1 haftada Ege’de yaşanan tekne ve bot kazasında 18’i çocuk 74 mültecinin cansız bedeni Yunanistan ve Türkiye kıyılarına vurdu.

Uluslararası Af Örgütü’nün tahminlerine göre de 2016’nın ilk ayında Türkiye üzerinden 55 bin civarında mülteci Yunanistan’a geçmeyi başardı.

Buna göre 26 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında ölümle sonuçlanan geçişler şöyle:

26 Ocak: Didim’deki Fener Koyu açıklarındaki faciada, üçü çocuk beş kişi hayatını kaybetti.

27 Ocak: Yunanistan’ın İstanköy adası açıklarında bir botun batması sonucu, ikisi çocuk ve ikisi kadın 8 kişi hayatını kaybetti. Cesetlerden yedisini Yunan, birini Türk Sahil Güvenlik ekipleri buldu.

27 Ocak: Aydın’ın Didim ilçesindeki bir plajın kayalıkları arasına sıkışmış, dört beş gün önce öldüğü sanılan, 30’lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu.

28 Ocak: Sisam adası açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu bir teknenin alabora olması sonucu 8'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetti

30 Ocak: Çanakkale’de Burma, Afganistan ve Suriye uyruklu göçmenlerin teknesi battı, beşi çocuk 39 kişi hayatını kaybetti.

2 Şubat: İzmir'in Seferihisar açıklarında mültecileri taşıyan fiber teknenin batması sonucu ikisi çocuk dokuz kişi boğularak yaşamını yitirdi.

İnsan kaçakçıları bu kez de filika kullanmaya başladı

Hürriyet’ten Taylan Yıldırım’ın haberine göre de, lastik botların alabora olup batması, teknelerin de pahalı olmasından dolayı, kaçak geçişlerde, son zamanlarda hurda gemilerden çıkan filikaların kullanılması üzerine, bir dizi önlem alındı.

Denizdeki insanlık dramlarının önüne geçebilmek için artık Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın izni alınmadan satışı yapılamayacak filikaların, nerede, kim tarafından, niçin kullanılacağının belgelenmesinin istendiği, kullanım bölgelerinde, takibinin yapılacağı açıklandı. Sığınmacıların Yunan adalarına geçişlerine aracılık yapan insan kaçakçıları, kötü kaliteyle üretilen lastik botların ağırlığa dayanamayıp batması, balıkçı ya da gezi teknelerinin de pahalı olmasından dolayı yeni deniz araçlarını kullanmaya başladı. İnsan kaçakçılarının son zamanlarda kullandığı gözde deniz aracı ise hurdaya çıkarılıp gemi söküm tesislerinde parçalanan gemilerden çıkan filikalar oldu. Okyanus ya da açık deniz şartlarına göre yapılan, tamamı kapalı filikalar, aşırı yüke rağmen batmamaları ve dalgalara karşı dayanıklı olmasından dolayı tercih edilmeye başlandı. Son dönemde, mültecilerin daha yüksek sayılarda ve sıklıkla filikalarla kaçırıldıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin takiplerince tespit edilince, Valilik tarafından satışına denetim getirildi.

Filikalara yakın takip geldi

İnsan tacirleri, açık denizlere dayanıklı malzemeden yapılan filikaların, Aliağa’da sökülen hurda gemilerden çıkıp, atıl kalmaları ve ucuz fiyattan satılması üzerine bunları tercih etmeye başladı.

Alacağı yolcu sayısı sınırlı olsa da, aşırı yüke dayanıklı filikalar, kötü hava koşulları da göz önünde bulundurularak daha çok kullanılır oldu. Valiliğin aldığı karar uyarınca, gemilerden kalan ve burada hurda malzemelerini satımını yapan kişiler, filikaları her isteyene satamayacak.

Filika almak isteyen kişilerin, ilk olarak Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı’ndan izin alması kuralı getirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de, kendilerine yapılan başvuru ardından filikaların, kim tarafından nerede ve hangi amaçla kullanıldığı tespit edecek. İzin çıkması durumunda ise filikalar, eskiden de olduğu gibi liman müdürlüklerinin kayıtları altında, satın alınacak. Ayrıca satın alan kişinin, yine kullanım bölgesindeki sahil güvenlik komutanlığına gidip bunu belgelendirmeye başladığı da öğrenildi. Bu yöntemle, hurda gemilerden kaldığı için ucuz olan filika kullanımının da önüne geçilmesinin planlandığı açıklandı.

Tüm satışlar kayıt altında

Yeni düzenlemeyle ilgili bilgi veren Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği yöneticileri, filika almak isteyen kişilere, firmanın doğrudan satışı olmadığını, alacak kişinin kendileriyle bağlantıya geçtiğini, gerekli izinlerin alınmasıyla, her şeyi kayıt altında olmak şartıyla satışın yapıldığını anlattı. Aynı dernek yetkilisi, alınan filikanın dışarıda üçüncü kişilere satılsa bile, eldeki kayıtlardan sahibine kolaylıkla ulaşıldığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de bu amaçla kullanıldığı sanılan bir kurtarma filikası Dikili İlçesi Köyağazı kumsalında başıboş olarak bulunup, Salih Güvenlik Birimi yetkililerine teslim edilmişti.