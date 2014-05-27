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Yaşam

Ege yine sallandı

Merkez üssü Ege Denizi olan artçı bir deprem meydana geldi

27 Mayıs 2014 09:29

Ege Denizi'nde 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor. Son olarak saat 00.28'de Merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, yerin 11.84 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu duyurdu.

24 Mayıs tarihinde merkez üssü Gökçeada açıkları olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Deprem sonrası en büyüğü 4.8 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.

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