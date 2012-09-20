Ege ve Marmara'nın rüzgarı elektrik oluyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu'nda işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu güç bakımından yüzde 75'i Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor. Balıkesir'in iller bazında kurulu güç bakımından birinci olduğu raporda, denize kıyısı bulunmayan Manisa'nın ikinciliği dikkati çekiyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından hazırlanan, Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Temmuz Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, 2007 yılında 146 megavat (MW) kurulu rüzgar enerjisi kapasitesine sahip Türkiye'de, 2008'de 363 MW, 2009'da 791 MW, 2010'da bin 329 MW ve 2011'de ise bin 805 MW kapasiteye ulaşıldı.

Bu yıl Temmuz ayı itibariyle toplam kurulu güç 2 bin MW'nin üzerine çıkarken, inşası devam eden 11 RES'in toplam kurulu gücü 452 MW'yi buluyor.

İşletmedeki santrallerin yatırımcılara göre dağılımında Türkiye'nin ilk RES'ini kuran Demirer Enerji, kurulu güç sıralamasında ilk sırada yer aldı. Demirer Enerji'yi sırasıyla Bilgin Enerji, Adnan Polat'ın sahibi olduğu Polat Enerji, Cemil Kazancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu AKSA, Ahmet Nazif Zorlu'ya ait Zorlu Enerji ve bir süre önce Ali Ağaoğlu'nun rüzgar santrallerini satın alarak RES sektörüne giren Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Enerji izledi.