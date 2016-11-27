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Yaşam

Ege ve Marmara'da sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın öğleden sonra şiddetli sağanak yağış bekleniyor

27 Kasım 2016 16:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Çanakkale ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde, bu gece ve yarın Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

Yarına kadar sürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve yetkililerin ani sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüEgeMarmara bölgesisağanak yağış

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