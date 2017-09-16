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Çevre

Ege ve Marmara'da deprem

Çanakkale ve Muğla'da arka arkaya deprem meydana geldi

16 Eylül 2017 15:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'nın (AFAD) verilerine göre Marmara ve Ege arka arkaya sallandı. İlk deprem, merkezüssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde; ikincisi de Muğla'nın Milas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

İlki bugün (16 Eylül 2017) saat 11.12' de merkezüssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale depreminden dakikalar sonra ise bir deprem de Muğla'da oldu. AFAD verilerine göre saat 11.33 de Merkezüssü Muğla'nın Milas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

 

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