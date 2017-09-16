Ege ve Marmara'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'nın (AFAD) verilerine göre Marmara ve Ege arka arkaya sallandı. İlk deprem, merkezüssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde; ikincisi de Muğla'nın Milas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

İlki bugün (16 Eylül 2017) saat 11.12' de merkezüssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale depreminden dakikalar sonra ise bir deprem de Muğla'da oldu. AFAD verilerine göre saat 11.33 de Merkezüssü Muğla'nın Milas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.