Ege ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Ege ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Sol haber portalının haberine göre; Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta, zamanla kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

Ege Denizi ve Akdeniz'de ise kuzeybatıdan fırtına bekleniyor. Fırtınanın saatte 70 ila 90 kilometre hızda eseceği ve dalga yüksekliğinin 4 metreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.