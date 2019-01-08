Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü İzmir\'de yaptığı belediye başkanları aday tanıtım toplantısında Ege Üniversitesi kampüs alanı yakınına Millet Bahçesi açılacağını söylemesi üzerine çalışmalar başlatıldı.

Ege Üniversitesi\'nin kampüs alanı dışındaki \'Lojmanlar bölgesi\' ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanın düzenlenerek Millet Bahçesi olarak kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, \"Kampüs alanı dışında kalan koruluk alan, milletimizin de kullanımına açılacak. Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan, bakım ve düzenlenmesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak\" dedi. Rektör Budak, Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte bölgeyi gezdi. Bornova Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı’ndaki Ege Üniversitesi Lojmanları Konukevi arazinin bulunduğu bölgede eşsiz bir koruluk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu eşsiz koruluk bütünlüğü korunarak Millet Bahçesine dönüştürülecek. Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaşlarımız aileleriyle yararlanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan Millet Bahçesi, İzmir’in simgesi haline gelecek özellik taşıyor. Yeşilimizi hem koruyacağız hem de yeşilimizden daha çok yararlanacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz sporunu yapabilecek, aileler vakit geçirebilecek.\"



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