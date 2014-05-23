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Ege Üniversitesi'ni işgal eden öğrencilere polis müdahalesi: 38 gözaltı

Ege Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Yabancı Diller Bölümü ek binasını dün işgal eden üniversiteli gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında 38 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

23 Mayıs 2014 13:02

Eylem yapma haklarına engel olunduğunu, Soma'da yaşanan maden faciası, Berkin Elvan ve Uğur Kurt için buradayız diyen öğrenciler, polis baskısına maruz kaldıklarını ve polisin üniversitelerden çıkmasını talep ederek Ege Üniversitesi’nin Yabancı Diller Bölümü ek binasını işgal etmişlerdi.  

Yusuf Yavuz ile Mehmet Candan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Çevik Kuvvet ekipleri saat 01.00 sıralarında öğrenci grubuna müdahale etti. Müdahale sırasında Çevik Kuvvet ekiplerine bir helikopter de havadan destek verdi. Polisin geldiğini gören bazı öğrenciler binanın çatına çıktı. Polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Çatıdaki öğrencileri indiren ve binayı boşaltan polis müdahale sırasında 38 kişiyi gözaltına aldı.

Müdahale sırasında bir öğrenci yaralanırken İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın da okula geldiği öğrenildi.

 

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