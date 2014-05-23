Ege Üniversitesi'nde öğrenci işgali

Ege Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Yabancı Diller Bölümü ek binası, saat 14.00 sıralarında, üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören kalabalık bir öğrenci grubu tarafından işgal edildi. Binanın giriş kapısı, üniversiteliler tarafından demir zincir ile kilitlendi. Üç katlı binanın koridorlarına ve merdivenlerine sınıflardaki sandalye ve masalar ile barikat kuruldu. İçeri giriş ve çıkışları pencerelerden yapan öğrenciler, okulun koridor ve duvarlarına sprey boya ile 'İşgal', 'Soma' ve 'Berkin' yazıları da yazdı.

Her adımımız izleniyor

Topluluk adına açıklama yapan Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Serdar Gür, "Şu ana kadar Soma, Berkin ve taşeronlaşmaya karşı düzenlenen eylemlere katıldık. Hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Soma faciası, yaşamını kaybeden Berkin ve bugün İstanbul'da yapılan eylemde yaralanan ağabeyimiz (Uğur Kurt) için buradayız" dedi. Üniversitede yoğun polis baskısı altında okuduklarını ileri süren Gür, "Her adımımız izleniyor. Demokratik eylemler yapıyoruz. Eylem yapma hakkımız engelleniyor. Bu yüzden üniversitelerden polisin çıkmasını istiyoruz. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Soma'da şehit var diyerek bizim okul şenliğimizi engelledi. Buna bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Billboard'larda Soma için kaza diye yazıyor. Biz bunun bir katliam olduğunu düşünüyoruz. Rektörlükten bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Son olarak eyleme katılan arkadaşlarımıza herhangi bir adli ve idari soruşturma açılmamasını istiyoruz" dedi.

Gür ile sınıf arkadaşı olan öğrencilerden Didem Tüfek, Rektörlüğün, binanın kapısına astıkları talepleri yerine getirene kadar eylemleri sürdüreceklerini söyledi. Taleplerini okulun giriş kapısına asan öğrencilerin buradaki bekleyişi sürüyor.

Üniversitenin giriş ve çıkışında herhangi bir polis kuvvetinin bulunmadığı görüldü.