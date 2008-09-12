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Sağlık

Ege Üniversitesi’nde obezite okulu açıldı

Ege Üniversitesi bünyesinde Obezite Okulu Eğitim Programı açıldı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, günde ikişer s

12 Eylül 2008 03:00

Ege Üniversitesi bünyesinde Obezite Okulu Eğitim Programı açıldı.

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Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, günde ikişer saatlik eğitimlerle 10 hafta sürecek Obezite Okulu Eğitim Programı'nın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Candeğer Yılmaz yaptı.

Prof. Dr. Yılmaz, hızlı kilo kayıplarının sağlığı tehdit ettiğine dikkati çektiği konuşmasında şunları kaydetti:

"10 haftalık periyotta kişiye özel diyet programları uygulanacak. Hastalarımıza 30-40 kilo verdirip, gençlik yıllarına döndürme vaadinde bulunmuyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey beyni kontrol altında tutarak, sağlıkları açısından risk oluşturan fazla kiloları belli bir takvim içinde ortadan kaldırmak ve bunu devamlı hale getirmektir."

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı ile Ege Obez Hasta Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü "Obezite Okulu Eğitim Programı", obeziteden şikâyet eden hastalar için dokuzuncu kez kapılarını açtı.

İlk olarak 2000 yılında Prof. Dr. Candeğer Yılmaz tarafından başlatılan eğitim ve sağlık programı, bu dönem 61 hastanın katılımıyla 10 hafta boyunca sürecek.

Program süresince, "Obezite Nedir, Tedavi Yolları, Çözüm Önerileri ve Sağlıklı Beslenme Metotları" gibi konularda bilgiler edinecek olan hastalar, uzman doktorların gözetiminde diyet programları uygulayacaklar. Hastalara, sağlıklı beslenmenin ve bünyeye göre kilo vermenin püf noktaları anlatılacak.

(AA)

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