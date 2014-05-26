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Politika

Ege Üniversitesi'nde işgalde gözaltına alınan 38 öğrenci serbest bırakıldı

Ege Üniversitesi'nde, rektörlüğe taleplerini sunarak başladıkları işgal eyleminde gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı

26 Mayıs 2014 00:46

Ege Üniversitesi’nde (EÜ) helikopter destekli operasyonun ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 öğrenci serbest bırakıldı.

Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen işgal eyleminde polisin helikopter destekli operasyonuyla gözaltına alınan öğrencilerin savcılık ifadeleri de tamamlandı. Gözaltına alınan 38 öğrenci verdikleri ifade sonrasında serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 38 öğrenciden 18′inin adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

Ne olmuştu?

 

Ege Üniversitesi öğrencileri 22 Mayıs günü başlattıkları işgal eyleminde Rektörlük’ten talepte bulunmuşlardı. Öğrenciler taleplerini şöyle dile getirmişti:

“Ege Üniversitesi Rektörlüğü Soma’da yaşananın kaza değil katliam olduğunu kabul eden bir açıklama yapsın, Canan Kulaksız Alternatif Öğrenci Şenlikleri ve Soma için çadır kuran öğrencilere yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yapsın, Ege Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerdeki polis ablukası son bulsun, işgale katılan öğrenciler hakkında adli-idari bir soruşturma başlatılmasın.”

Öğrencilerin bu talepleri karşılığında 23 Mayıs sabahı 03.00 sıralarında emniyet tarafından helikopter ve Özel Tim destekli bir operasyon yapmıştı. Yoğun biber gazı ve bolca plastik mermi kullanan polisler Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü ek binasında bulunan 38 öğrenciyi gözaltına almıştı. Öğrencilerden birinin gözaltına alındığı sırada ayağının kırıldığı bildirilmişti.

 

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