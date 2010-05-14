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Yaşam

Ege Üniversitesi'nde gerginlik

14 Mayıs 2010 21:29

T24- İzmir'deki Ege Üniversitesi kampusunda karşıt görüşlü öğrenciler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, polislerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.


Bugün, öğle saatlerinde, iddiaya göre, kampustaki hazırlık binasında bulunan konferans salonunda ‘Türk Dünyası’ konulu etkinlik olduğunu öğrenen bir grup sol görüşlü öğrenci, protestoda gösterisi yaptı. Sağ görüşlü öğrencilerin de onlara karşılık vermesiyle başlayan gerginlik taşlı- sopalı kavgaya dönüştü.


Muğla'daki olayların ardından benzer olayların burada da yaşanmaması için kampusta hazır bekleyen Çevik Kuvvet ekipleri, arbedeye hemen müdahale etti. Kavga, büyümeden önlenirken, yaralanan olmadığı bildirildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan olmadığı kaydedilirken, polisin önlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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