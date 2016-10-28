Ege Üniversitesi’nde film gösterimlerine yasak!

Çalışmalarını 14 yıldır sürdüren ve 10 yıldır düzenli olarak Perşembe günleri film gösterimleri organize eden Ege Üniversitesi İletişim Çalışmaları Topluluğu'nun gösterimleri, Ege Üniversitesi Dekanlığı tarafından yasaklandı.

Kaos GL'de yer alan habere göre Ege Üniversitesi Dekanlığı tarafından, 10 Haziran 2016 tarihinde gerekli tüm yasal izinleri aldıklarını belirten İletişim Çalışmaları Topluluğu'nun en son 27 Ekim 2016'da gösterimini duyurduğu 'Er Ist Wieder Da / Bakın Kim Döndü' adlı filmi ve Ege İletişim Çalışmaları Topluluğu'nun faaliyetleri gerekçe göstermeksizin yasaklandı.

Gösterimi yasaklanan 'Bakın Kim Döndü' adlı komedi, Nazi rejimi diktatörü Adolf Hitler'in günümüz Almanya'sında uyansa ne olurdu, sorusunu soruyor.

Ege Üniversitesi İletişim Çalışmaları Topluluğu, aynı zamanda 9 yıldır 'Ege Belgesel Film Günleri' etkinliğini organize ediyor. Festivalin 2015 yılındaki afişi, Ege Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi Önü'ndeki çimlerinde özgürlüklerini kısıtlayan Özel Güvenlik Birimleri ve polise karşı sembolik protesto aracı haline gelen balonların ve sonunda 'Edebiyat Önü Çimleri'nin etrafına örülen sac duvarların mizahi bir şekilde yer aldığı tasarımıyla da dikkat çekmişti.

Ege Üniversitesi LeGeBİT Topluluğu'nun 2015 yılında kampüste artan yasaklara ve öğrencilere uygulanan sıkı yönetime dikkat çekmek için hazırladığı video:

Ege İletişim Çalışmaları Topluluğu'ndan Hilmi Maktav, topluluğun kapatılmasını engellemek ve film gösterimlerinin sürdürülebilmesi için, Twitter hesabı üzerinden, herkesi dayanışmaya çağırdı.