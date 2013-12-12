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Yaşam

Ege Üniversitesi'nde çatışma çıktı

Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan kagvayı protesto eden öğrencilere polis TOMA'yla ve biber gazıyla müdahale etti

12 Aralık 2013 18:15

Ege Üniversitesi kampüsünde sağ ve sol görüş öğrenciler arasında afiş tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen, iki öğrencinin yaralandığı kavgayı protesto etmek amacıyla yürümek isteyen sol görüşlü öğrencilere müdahale eden polis dört öğrenciyi gözaltına aldı
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre iki grup Edebiyat Fakültesi önünde karşı karşıya geldi. Afiş asma yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bölgedeki çevik kuvvet polisi de Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsüne sevkedildi. Bir TOMA aracının da geldiği kampüste polis, olayları protesto edip, yürüyüş yapan sol görüşlü öğrencilere müdahale etti. Sloganlar atıp yürüyüşe devam eden öğrencilere polis biber gazı sıktı. Arbede sırasında bazı binaların camları da kırıldı. 
Kısa müdahalenin ardından olay yatışırken, Çevik Kuvvet polisi kampüste beklemeye devam etti. Olayda 2 öğrencinin hafif yaralandığı, 4 öğrencinin de gözaltına alındığı bildirildi.

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