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Ege Üniversitesi'nde çalışan işçilerden güvenlik soruşturmasına karşı oturma eylemi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde çalışan ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle kadroya geçemeyerek, işsiz kalan 87 üye için rektörlük bina

06 Nisan 2018 15:01

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş İzmir 7 No\'lu Şube tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde çalışan ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle kadroya geçemeyerek, işsiz kalan 87 üye için rektörlük binası önünde oturma eylemi başlatıldı. Genel-İş İzmir 7 No\'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, kurumu ve işçileri yıpratma amacında olmadıklarını, tek dertlerinin işçilerin yeniden işbaşı yapmasını sağlamak olduğunu söyledi.
DİSK Gene-İş İzmir 7 No\'lu Şube\'de örgütlü olan ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) ile kadroya geçmek için başlatılan güvenlik soruşturmasına takılan işçilerden bir kısmı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi başlattı. Üzerinde \'İşimi geri istiyorum\', \'Kadro dediniz işimizden ettiniz\' yazılı dövizlerle rektörlük kapısı önündeki kaldırımda sessiz oturan işçilerin yeniden işbaşı yapması gerektiğini belirten Şube Başkanı Köroğlu, dertlerinin kimseyi yıpratmak olmadığını belirtti. Tek amaçlarının, işçilerin görevlerinin başına dönmesi olduğunu vurgulayan Köroğlu, sorun çözülene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Köroğlu, \"Eylemlerimiz belki burada oturma eylemi şeklinde olacak, belki farklı eylem biçimleri olacak; ama sonuç alana kadar mücadele edeceğiz. Ayrıca eylem talebi işçi arkadaşlarımızdan geldi. İşçi arkadaşlarımız, iş yerlerini terk etmek istemiyor ve haklılar; çünkü onlar evlerine, çocuklarına ekmek götürecek. Ne biz onların çocuklarına ekmek veriyoruz ne de rektörlük veriyor. Onlar çalıştıkları için evlerine ekmek götürüyorlar\" dedi.
\'TAŞERONU ARAR OLDULAR\'
Sendikanın, üyelerinin yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Köroğlu, kadro verilmeyen işçilerin bugüne kadar ne mahkemenin ne de karakolun kapısından geçmediğini ileri sürerek, \"Varsayalım ki yakınlarının bir yerlerle bağı var. Onların bağının olması, işçilerin de bağının olması anlamına gelmiyor. İşçi arkadaşlarımız, atıfta bulunulan örgütlerle ne para alışverişinde bulundular ne de koltuk kavgası ettiler. Sadece asgari ücretle evlerine ekmek götürme derdinler\" diye konuştu. 
Personelin güvenceli çalışma koşulları isterken, taşeronu arar hale geldiğini ve işçilerin hiç birinin yüzünün gülmediğini savunan Köroğlu, \"Taşeronda olsalardı hala çalışıyor olacaklardı. Evine ekmek götürebileceklerdi. \'Taşerona kadro\' dediler; ama taşeron işçiler işsiz kaldı. Taşeronu arar oldular\" dedi. 
İşçiler, 08.00 ile 10.00 saatleri arasında Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında ise üniversitenin hastane girişinde oturma eylemini sürdürdü.

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