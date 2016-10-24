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Bilim / Teknoloji

Ege Üniversitesi'nde atıklardan elektrik ve ısı yalıtım malzemesi üretildi

"Amerika'da Silikon Vadisi’ne davet edildik"

24 Ekim 2016 15:20

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi İdeege Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (İDEEGE-TGB) araştırma geliştirme çalışmaları yapmaya başlayan 2 genç girişimci, bitkisel ve hayvansal atıklardan elektrik ve ısı yalıtım malzemeleri üretti.

Habertürk'ten Melis Apaydın'ın haberine göre, 1.5 yıldır "biyolojik atıklar ve peynir altı suyuyla biyogaz üretiminde verim artışı" üzerine bir çalışma yapan Ziraat Fakültesi mezunu Emre Yağcıoğlu, peynir altı suyu, sebze atıkları, sera atıkları, mısır, şeker pancarı küsbesi, tavuk atığı, zeytin kara suyu gibi malzemeleri kullanarak elektrik üretebilen reaktör geliştirdi. Yağcıoğlu, “Ülkemizde hayvancılık ve tarım yaygın olarak yapılıyor. Bu sektörlerin atıkları aslında çok kıymetli. Köylülerin bir kenara koydukları bu atıkları toplayarak elektrik üretimi yapılabilmesi mümkün. Bunu yapabilen bir reaktörü ortaya çıkardık. İzmir’in enerji ihtiyacını karşılayabiliriz. Hedefimiz, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın verdiği ‘tekno yatırım’ fonunu almak. Enerji sektöründeki yatırımcılarla görüşme halindeyiz” diye konuştu.

"Yüzde 20 kâr"

Biyomühendislik bölümü mezunu Turgut Mesut Yılmaz ise atıklardan binalar için ısı yalıtım malzemesi üretti. Üretim sürecinde mantar hücrelerini, mısır ve buğday saplarını kullandıklarını belirten Yılmaz, “Bu malzemeleri biyoteknolojik yöntemlerle birleştirip bir panel haline getiriyoruz. Bu paneller mantolama dediğimiz sistemlerle binalarda kullanılabiliyor. Bu sayede inşaat maliyeti yüzde 20 düşüyor. Projemiz Türkiye’de biyoteknoloji alanında birincilik ödülü aldı ve Amerika’da Silikon Vadisi’ne davet edildik. Bizim için büyük bir gururdu. En kısa zamanda projenin Türkiye’de hayata geçmesini istiyoruz” dedi.

 

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