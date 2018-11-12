Ege Üniversitesi'nde alınmayan teçhizat, alınmış gibi gösterilmiş

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - SAYIŞTAY tarafından \'Ege Üniversitesi 2017 Yılı Denetim Raporu\' tamamlandı. Raporda, alınmayan teçhizatın alınmış gibi gösterildiği ve bedelinin ödendiği belirtildi. Üniversiteden ise ilgisi olan personel hakkında soruşturma açılması için gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi. Raporda; bazı fakültelerin kurulduğu günden itibaren hiç öğrencisinin bulunmadığı, Ödemiş Sağlık Yüksekokulu\'nda ise 2016- 2017 öğretim yılında 4, 2017- 2018 öğretim yılında ise sadece 1 öğrenci ile eğitim verildiği bilgisi paylaşıldı.

Sayıştay Başkanlığı\'nca \'Ege Üniversitesi 2017 Yılı Denetim Raporu\' tamamlandı. Rapora göre, Diş Hekimliği Fakültesi ve Deney Hayvanları binası klima ve havalandırma tesisatı malzemeleri alım işi kapsamında, yüklenici firmadan alınan teçhizatın, fiili sayım sırasında yerinde olmadığı tespit edildi. Sayıştay üyeleri, alımı yapılan 24 kalem mal ve malzemenin yerinde olmadığını raporladı. Denetçiler, söz konusu makine teçhizatının, bu birimlere gelmediğini, bu durumun tutanak altına alındığını belirtti. Ege Üniversitesi\'nden ise konuya dair verilen yanıtta, üniversitenin makine teçhizat alımlarına ilişkin ödeneklerin bütçe tekniği açısından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı altında ödenekleştirildiği, yıl içinde birimlerden gelen taleplere göre ihaleye çıkıldığı, ihale sonuçlandıktan sonra mal veya malzeme tesliminin doğrudan ilgili birime ve teknik personele yapıldığı kaydedildi. Üniversiteden yapılan açıklamada ayrıca ihaleye konu mal ve malzemelerin gerek teknik nitelikli gerekse inşaat mahallinde montaj ve tesisi gereken mal ve malzemeler olması nedeniyle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (YİTDB) personelinin yüklenici firma ile muhatap olduğu vurgulandı. Kurum tarafından ayrıca görüş yazısında, bulguda yer alan tespitlerle ilgili illiyet bağı kurulan personel hakkında soruşturma açılması yönünde gerekli işlemlerin yapılacağı da kaydedildi.

\'TARİHİ DEĞERİ OLAN ESERLERİN TAŞINIR KAYDI YOK\'

Sayıştay raporuna göre, Diş Hekimliği Fakültesi\'nde bulunan ve tarihi değeri olan eserlerin, taşınır kaydının olmadığını da belirlendi. Raporda müze, koleksiyon, kitap, herbaryum gibi eserlerin 255,06 hesap kodunda kaydının yapılması ve takip edilmesi gerektiği vurgulanırken, EÜ Diş Hekimliği bünyesinde bulunan ve \'Tarihi Müze\' olarak adlandırılan bölümde sergilenen antika eski eser niteliği taşıyan taşınırların, Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS) programına (taşınır kayıtlarına) girişlerinin yapılmadığı, söz konusu demirbaşların giriş kaydının olmaması nedeniyle \'Taşınır Mal Yönetmeliği\' kapsamında düzenlenmesi gereken taşınır belge ve cetvellerde yer almadığı, böylece söz konusu 228 adet taşınır ve 15 adet kitabın tamamının ilgili kodlarda kayıtlarının olmadığı bilgisine yer verildi. Ege Üniversitesi\'nden konuya dair Sayıştay\'a verilen yanıtta, eserlerin 255,06 hesap kodunda kaydının yapılması gerektiği; ancak 255,06 taşınır koduna ilişkin değer tespitinin bugüne kadar yapılamaması nedeniyle giriş kayıtlarının da yapılamadığı kaydedildi.

\'BAŞLANILAN 19 PROJE BİTİRİLEMEDİ\'

Raporda, Bilimsel Araştırma Projeleri\'nde (BAP) mevzuattaki düzenlemelere aykırı işlemlerin yapıldığı görüşüne de yer verildi. \'Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri\' başlığında da çeşitli bulgulara rastlandı. Yapılan incelemede, 2011 ile 2017 yılları arasında yürütülen çok sayıda bilimsel araştırma projelerinin ara raporlarının tüm uyarılara rağmen süresinde hazırlanmadığı, 2017 yılına kadar bu raporların BAP Komisyonu\'nca takip edilmediği ve projelere ilişkin herhangi bir yaptırımın da uygulanmadığı tespit edildi. BAP Komisyonu\'nca iptal edilen bilimsel araştırma projelerine mali yaptırım uygulanmadığı ve 19 proje için toplam 175 bin 806 lira ödendiği aktarıldı.

\'BİNALARIN YAPI KULLANIM İZİNLERİ YOK\'

Sayıştay denetçileri, üniversite binalarının birçoğunun yapı kullanım izin belgelerinin bulunmadığını da rapora ekledi. Raporda; üniversiteye ait çok sayıda binadan sadece Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü\'ne yapılan ilave yurt binaları, Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Binası, BİLFEN İlköğretim ve Ortaöğretim, EGEYURT A- B Bloklar ve dükkanlar, Çocuk Hastanesi, Tevfik Fikret Eğitim Kurumu\'nun yapı kullanım belgelerinin olduğu aktarıldı. Raporda, kız yurdu olarak inşa edilen ve ilk 2 katı 2016 yılında işletmeye açılan binada 2017\'de, yani işletmeye açıldıktan yaklaşık 10 ay sonra, yapı kullanım izin belgesi verildiği, söz konusu bloğun 1 zemin kat ve 6 kattan oluştuğu dikkate alındığında, halen inşaat halinde olan ve sadece ilk 2 katı tamamlanan ayrıca yapı kullanım izni olmayan binada öğrencilerin kalmasına izin verildiği, bunun can güvenliği açısından son derece riskli olduğu değerlendirildi. EÜ kampüsünde öğrencilere hizmet için kiraya verilen çok sayıda kantin ve kafeteryanın, gerek buralarda satılan yiyecek fiyatları açısından gerekse kira sözleşmesinde kendilerine tahsis edildiği bildirilen alan sınırlarını ihlal edip etmedikleri konusunda herhangi bir denetime tabi olmadıkları da yine rapora yansıyan bilgilerden oldu. Raporda, ayrıca 18 Ocak 2007 tarihli \'Taşınır Mal Yönetmeliği\'nin yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir görev ve sorumluluğu kalmayan ayniyat saymanlığı görevine ilişkin üniversitede ayniyat saymanı kadrosunun iptal edilmediği ve bu kadrolara atanmış ayniyat saymanlarının halen görev yaptığı tespit edildi.

ÖĞRENCİSİZ FAKÜLTELER

Sayıştay raporunda, bazı fakültelerin atıl kaldığı bilgisine de yer verildi. Raporda; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi\'nin kurulduğu 2012 yılından bu yana öğrencisinin olmadığı, fiilen eğitime başlayamadıkları, buna rağmen fakültelerin cari giderleri için toplam 102.014.38 TL tutarında bütçeden harcama yapıldığı belirtildi. Yine hiç öğrencisi bulunmayan Ödemiş Sağlık Yüksekokulu\'nda, 5 kişilik idari personelin görev yaptığı vurgulandı. Sayıştay tarafından ihtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen yüksekokulun kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu görüşü paylaşıldı. Yine üniversite bünyesinde yer alan Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi, İletişim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi\'nin kanunen vermekle yükümlü olduğu zorunlu ders yükünü tamamlamamış öğretim üyelerinin bulunduğu halde aynı bölümde görevli diğer bazı öğretim üyelerine ek ders görevi verildiği tespit edildi.

\'ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ\' DETAYI

Sayıştay tarafından üniversite bünyesinde çeşitli eğitim birimlerinde toplam 328 kişinin öğretim görevlisi olarak çalıştığı belirtilip, öğretim görevlisi olarak seçilen kişilerin sahip oldukları yetenek ve bilgi düzeylerini ölçecek hiçbir verinin bulunmamasının, görevlendirilenlerin yeterlilikleri konusunda tereddütlere neden olduğu bildirildi. Üniversite Yönetim Kurulu\'nun en azından öğretim görevlilerinin sahip olması gereken ana kriterleri ve seçim şeklini belirlemesinin, öğrencilerin gerçekten yeterli bilgiye sahip olan kişilerden eğitim almalarının sağlanması için gerekli olduğu vurgulandı.

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