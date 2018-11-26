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Ege Üniversitesi'nde akciğer kanseri tedavisine yönelik buluş

İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Ege Üniversitesi (EÜ) Nükleer Bilimler Enstitüsü ile EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ARGEFAR) yürütülen çalışmalar sonucunda akciğer kanseri tanı ve tedavisinde kullanılabilecek prototip ürün g

26 Kasım 2018 14:33

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Ege Üniversitesi (EÜ) Nükleer Bilimler Enstitüsü ile EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi\'nde (ARGEFAR) yürütülen çalışmalar sonucunda akciğer kanseri tanı ve tedavisinde kullanılabilecek prototip ürün geliştirilerek patenti alındı. TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilen prototip hakkında Öğr. Gör. Dr. İskender İnce\'den bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İnce\'yi tebrik etti.
EÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü ve EÜ Tıp Fakültesi\'ndeki farklı bilim dallarında görevli öğretim elemanlarından oluşan araştırma ekibi, Öğr. Gör. Dr. İskender İnce yönetiminde gerçekleştirilen TÜBİTAK projesi kapsamında akciğer kanserinin teşhis ve tedavisine yönelik önemli bir buluşa imza attı. Akciğer kanserinin tedavisi sırasında, sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ve tümör hücrelerini etkisiz kılmayı başaran prototip ürün geliştirildi. Çörek otu bitkisinin tohumlarının içeriğinde yer alan timokinon adlı biyoaktif maddeden yararlanılarak geliştirilen prototipe, \'TQGMNP\' adı verildi. Yaklaşık 2 yıllık çalışmalar sonucunda, \'TQGMNP\' adlı ürüne patent alındı.
\'TÜM İNSANLIĞA KAZANDIRILMALI\'
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ​prototip hakkında Öğr. Gör. Dr. İnce\'den bilgi alarak tebrik etti. EÜ akademisyenlerinin önemli çalışmalara imza attığına dikkat çeken Rektör Budak, \"Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü\'ndeki çalışma grubumuz kanser teşhis ve tedavisine yönelik bir preparat hazırladı. Türkiye\'deki yerli ve uluslararası bütün yatırımcılara davette bulunuyorum. Ege Üniversitesi Rektörü olarak bu preparatın ticarileştirilip hem ekonomi hem de insanlık adına kazandırılması için çağrıda bulunuyorum. Öğretim elemanlarımız bilim dünyasına birçok buluş kazandırıyor. Bu buluşların toplum ve ülkemizin yararına kullanılması gerekiyor. Biz bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. İş dünyasının da bu çağrımıza karşılık vermesini istiyoruz\" dedi.
SAĞLIKLI HÜCREYE ZARAR VERMEDEN TÜMÖRLÜ HÜCREYİ TEDAVİ EDİYOR
Geliştirdikleri preparatın akciğer kanserinin hem teşhisinde hem de tedavisinde kullanılabileceğini vurgulayan Öğr. Gör. Dr. İnce, \"Bu ürünü, akciğer kanseri nedeniyle uygulanan tedavi esnasında sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ve tümör hücrelerini tedavi etmeyi başaran bir prototip haline getirdik. Ön çalışmalarını tamamladık ve patentini aldık. Bundan sonra geliştirdiğimiz milli ilaç olma potansiyeli de bulunan ürünün ticarileşmesi için ilave çalışmalara ihtiyacımız var. Bunun için de Rektör hocamızın söylediği gibi yatırımcılara ihtiyaç duymaktayız\" diye konuştu.

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