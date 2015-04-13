Ege Üniversitesi öğrencilerinin suçu balon şişirmek, ağaç dikmek ve halay çekmek

Ege Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci hakkında hakkında “balon şişirmek”, “ağaç dikmek” ve “halay çekmek” suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Rektör Yardımcısı, İnceleme ve Soruşturma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Silkü imzasıyla öğrencilere gönderilen soruşturma yazılarında öğrenciler hakkında, izinsiz ağaç diktikleri, alkışla ritim tuttukları ve balon şişirdikleri gibi gerekçelerle disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Kayhan Ayhan'ın haberine göre, Ege Üniversitesi'nin 15 üniversite öğrencisi Mayıs ayı başında “balon şişirmek” suçlamasıyla ifadeye çağırıldı. İktisat Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Tuana Uğuz ve arkadaşları hakkında, 10-12 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri etkinliklerde, “balon şişirmek”, “ağaç dikmek” ve “halay çekmek” suçlamalarıyla 2 ayrı soruşturma açıldı.

Rektör Yardımcısı, İnceleme ve Soruşturma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Silkü imzalı öğrencilere gönderilen soruşturma yazılarının ilkinde, öğrenciler hakkında “10/03/2015 tarihinde saat 11.45 sıralarında Edebiyat Fakültesi bahçesi içerisinde izinsiz olarak toprak alana fidan dikmek akabinde alkışlarla ritim tutarak çelik saçlarla kapatılan bölümün önüne gelerek oturma eylemi yapmak ve halay çekip slogan atma eylemleri” nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Bir diğer soruşturma yazısında ise yine aynı öğrenciler hakkında, “12/03/2015 tarihinde Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu bahçesinde dağınık olarak yaklaşık 15 kişilik grubun balon şişirmek sureti ile çeşitli renklerde A4 boyutundaki kâğıtlar üzerine yazılama yaparak döviz hazırlama ve hazırlanan dövizleri inşaat alanı olarak çevrilen çelik saçlara ve 1 No’lu yemekhane girişinde bulunan demir direklere yapıştırma eylemleri” nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.

Haklarında soruşturma açılan öğrenciler 4-6 Mayıs’ta savunmalarına yapmak için Rektörlük toplantı salonuna çağrıldı.

Soruştarma açılan öğrencilerden Tuana Uğuz’un babası Ali İhsan Uğuz duruma tepki göstererek, “Sanıyorum dünyada balon şişirmek ve ağaç dikmenin suç sayıldığı başka bir üniversite yoktur” dedi.