Ege Üniversitesi'ndeki taciz iddialarına ilişkin soruşturma ilerlemiyor; "Şikâyeti geri almamız için her şeyi yaptılar"

Ege Üniversitesi’ndeki taciz iddialarıyla ilgili soruşturmada ilerleme sağlanmaması öğrencileri sosyal medyada ayaklandırdı. İddia ve suçlamalar dün sosyal medyada ‘#egediştetaciz’ başlığıyla gündem oldu.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 10 öğrencinin hocaları Prof. Dr. Z.E.B. tarafından taciz edildiğine dair şikayet edildi.

2019’da yaşandığı iddia edilen tacizlerin ardından kurulan komisyon soruşturmayı bir türlü tamamlayamadı. Mağdur öğrenciler ve arkadaşları dün konuyu sosyal medyanın gündemine taşıdı. Şikâyetlerin yapıldığı ve soruşturma komisyonunun kurulduğu dönemde öğrenci olan ve ‘sınıf temsilcisi’ olarak süreci takip eden Diş Hekimi Atakan Korkmaz Hürriyet’ten Musa Kesler'e şu detayları anlattı:

“Arkadaşlarımız hocadan şikâyetçi oldu. Soruşturmayı bizim fakültenin hocalarının yapacağını öğrenince itiraz ettik. Hocalar birbirini tanıdığından tarafsız ve sağlıklı bir soruşturma olmayacağını düşündük. Fakülte dekanı da aynı şeyi düşünüyordu. Ancak rektörlük ‘Bu olayı kendi içinizde, kendi soruşturma komisyonunuzla çözün’ karşılığını vermiş.

Mağdur öğrencilerle birlikte rektöre gittik ama görüşemedik. Komisyon güçlükle kuruldu. Bazı hocalar objektif bir soruşturmaya engel olacağı gerekçesiyle bu komisyonda yer almak istemedi. Zaten bu komisyon ikinci komisyon. Bazı üyelerin tamamen olayı sürüncemede bırakma eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz çok rahatsızız.”

"Vazgeçirmeye çalıştılar"

Hürriyet'e konuşan fakülte öğrencilerinden biri de yaşananları şöyle anlattı: “Birçok hoca üstünü kapatmaya çalıştı bu olayın. Birçok kez ‘Siz böyle adı çıkmış okuldan mı mezun olmak istiyorsunuz’ dediler. Arkadaşlarımız ifade vermeye gittiği zaman ‘Sen yanlış anlamışsındır, tamam dokunmuş olabilir ama vücut bütünlüğü bozulmamış sonuçta’ dediler.

"İvedilikle sonuçlandırılacak"

İddiaları sormak için Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı aradık. ‘Toplantıda olduğunu’ söylendi. Ardından bizi arayan danışmanına iddiaları ve sorularımızı ilettik ancak cevap alamadık. Rektörlük, “Dekanlık makamının görev, yetki ve sorumluluğunda açılan soruşturmalar, rektörlüğümüz tarafından da titizlikle takip edilmekte olup bu soruşturmaların ivedilikle sonuçlandırılması sağlanacaktır” açıklaması yaptı.

Neler yazıldı?

Okuldan mezun ya da halen devam eden birçok öğrenci yaşadıklarını, gördüklerini sosyal medyadan şu mesajlarla paylaştı:

“Bu haberde sadece 10 arkadaşımın/meslektaşımın ifadesi var. Bu haberde yer almayan çok daha fazla şey yaşadık. Biz susmadık, siz de susmayın.”

“Sadece öğrencilerle alakalı değil kadın asistanlarımızla alakalı pis muhabbetleri birebir duyduk.”

“Gerçi üst dönemlerden duyardık ama kimse ses çıkarmayınca ne oldu? Başımıza geldi.”

“Sırf şikâyet ettik diye hocanın olduğu anabilim dalı sözlü sınavda 80 kişiden 3 kişi geçti. Pandemi sayesinde dersi geçebildik. Susmamız için, şikâyeti geri almamız için her şeyi yaptılar. Her türlü baskıyı uyguladılar. Susmayacağız.”

“Fakültemizde taciz edileceğiz korkusuyla eğitim almak istemiyoruz, soruşturma sonuçlansın.”

“‘Multi’den geçemezsiniz, ileride karşınıza çıkar, böyle şeylerin konuşulduğu bir okulun mezunu olmak istemezsiniz’ diye sözde feminist hocalarımız tarafından tehdit edildik. Ama susmuyoruz.”

"Sosyal medyada kadın haklarını savunan ve sözde en feminist olan hocalarımız bizim arkamızdan iftiracı diyip olayı kapatmaya çalıştılar!”