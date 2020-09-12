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Ege Üniversitesi'nde anestezi çalışanları karantinaya alındı; acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

12 Eylül 2020 19:10

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anestezi çalışanlarının izolasyona alınması üzerine tüm elektif (acil dışı) ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durduruldu.

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