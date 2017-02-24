Ege Üniversitesi, mahkemenin beraat kararına rağmen, öğrencilere uzaklaştırma verdi!

İzmir'de, üniversite öğrencilerine katıldıkları eylemlerden dolayı açılan davada hâkim, beraat kararı verdi ancak Ege Üniversitesi aynı konuda açtığı idari soruşturma öğrencilere bir döneme kadar ceza geldi.

Hükümetin, 17 Kasım’da Meclis’e sunduğu “Cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi” yasa tasarısına karşı Ege Üniversitesi'nde “Tecavüzü Meşrulaştıramazsınız” açıklaması yapan 7 üniversite öğrencisi hakkında hem idari soruşturma hem de ceza davası açıldı. Üniversite yönetimi açtığı, idari soruşturmanın sonucunda öğrencilere ceza yağdırdı. 4 öğrenciye 1 ay, 3 öğrenciye ise 6 ay uzaklaştırma cezası verildi.

Üniversite öğrencilerine aynı eylemden dolayı açılan davada ise mahkeme, üniversiteye göre aksi yönde karar verdi. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılandığı davada hakim ilk duruşmada öğrencileri suçsuz buldu. İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Hakim İhsan Ergin, CMK 193/2 maddesi gereğince sorgulamanın yapılmasından vazgeçerek, bütün öğrenciler hakkında beraat kararı verdi. Kararda suç unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

'Üniversitenin kararı dayanıksızdır'

Davayı takip eden ÇHD üyesi avukatlardan Dinçer Çalım, üniversite öğrencilerinin ifade özgürlüğü kullandığını belirterek "Hakimlerin ifade almadan beraat vermeleri son derece önemli. Ege Üniversitesi'nin ise aynı olaydan dolayı açtığı soruşturmada öğrencilerine ceza vermesi son derece haksız ve keyfi bir karar. Mahkemenin vermiş olduğu karar, üniversitenin vermiş olduğu kararın dayanaksız olduğunun bir kez daha göstergesidir. Rektörlüğün amacı öğrenci muhalefetin bastırmaktır. Bu tür ifade özgürlüğünün kullanıldığı olaylara açılan davalarda diğer yargıçlardan da ifade almadan beraat kararları vermelerini bekliyoruz. Biz ÇHD'li avukatlar olarak hem disiplin dosyalarını hem de ceza dosyalarını takıp edeceğiz ve öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.