Ege Üniversitesi kampüsüne kaçak yapılan kafeler hakkında yıkım kararı

Prof. Dr. Necdet Budak'ın Ege Üniversitesi’ne rektör olarak atandıktan açtığı Uzman Kafe ve Ata Kafe’nin kaçak yapı olduğu belirlendi. Bornova Belediyesi, kaçak olarak inşa edilen kafeler hakkında yıkım kararı verdi.

Bornova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından davacı Songül Kaplan’a gönderilen yazıda, “Ata Kafe ve Uzman Kafe adlı kaçak yapılarla ilgili yapılan tetkikte; bahse konu kaçak yapılara 775 sayılı yasanın 18’inci maddesine istinaden mühür işlemi yapılmış olup, kaçak yapılar için alınan 19 Ağustos 2021 tarihli yıkım olurları, yıkım servisimize iletilmiştir” denildi.

Eski büfe sahibi davacı oldu

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, daha önce aynı bölgede 2016-2018 yılları arasında Dostlar Büfe’yi işleten Songül Kaplan, “İşlettiğim Dostlar Büfe çok ilgi gördü. Önce benden büfeyi boşaltmam istendi. Sonrasında ise büfenin çevresindeki gölgelik alan yok edildi ve ağaçlar budandı. Üniversite yönetimiyle yaptığımız kira sözleşmesine aykırı gerekçe oluşturmak için büfenin çevresine gece vakti sandalyeler konuldu ve fotoğraflar çektirildi. Bu sandalyelerin bana ait olmadığını ve kaldırılması gerektiğini avukatım aracılığıyla üniversite yönetimine bildirmeme rağmen sandalyeler kaldırılmadı” dedi.

Üniversite yönetimin kendi büfesine 3 metre yakınlığındaki üniversite vakfına ait yeri tahliye ettiğini ve buranın bir şirkete verileceğini duyduğunu söyleyen Kaplan, “Böyle bir söylenti yayılınca ben de ihaleye girmek için rektörlüğe dilekçe verdim. Bundan yaklaşık 1 ay sonra ise büfem boşaltıldı. Üniversite yönetimi benim kafem için ‘bu hizmete ihtiyaç yoktur’ ve kira uzatma talebim için ‘kira süresinin uzatılması idaremizce uygun görülmemektedir’ derken, Prof. Dr. Necdet Budak 31 Ekim 2018’de Prof. Kafe için personel, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyacı doğrultusunda büfe yerinin kiraya verilmesinin üniversitenin yönetimince uygun bulunduğu belirtildi” diye konuştu.

Yıkım kararı çıktı

İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nin lehine karar verdiğini ve Prof. Kafe için yapılan pazarlık usulü ihaleyi iptal ettiğini belirten Kaplan, “Karar sonrasında kafenin işletmesinin tekrar tarafıma verilmesine beklerken, rektörlük büfeyi yıktırma talimatı verdi ve kamu zararına yol açtı. Daha sonra ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içindeki aynı bölgeye Uzman Kafe ve Ata Kafe isimli büfeler yapıldı ve beni yine ihalelere almadılar. Yaptığım başvurular sonrasında kafeler kaçak olduğu için yıkım kararı verildi. Bu süreçte uğradığım tüm zararlar için açtığım davaların takipçisi olacağım. Ayrıca üniversite içine yapılan kaçak yapılar için harcanan kamu parasının kişi borcu olarak Rektör Prof. Dr. Budak’tan alınmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.