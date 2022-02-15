Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın: 3 hastane personeli ile 2 hasta yakını dumandan etkilendi

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi’nde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeli ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.

Ege Üniversitesi Hastanesi’nin Kulak Burun Boğaz Servisi'ndeki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Servisin bulunduğu binadaki hastalar tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeli ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. (AA)