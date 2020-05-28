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Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı

28 Mayıs 2020 10:12

FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada, Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Binbaşı F.Ö, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından  FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

F.Ö.'nün, TSK yapılanmasının mahrem imamlarından, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan irtibat kurduğunun tespit edildiği bildirildi. F.Ö.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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