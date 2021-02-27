"Ege'nin Maldivleri" Kalem Adası 400 milyon liraya satışa çıkarıldı; talip olan aile otel yapmak istiyor

Turkuvaz mavisi suyu, bembeyaz kumları ve tarihi dokusu ile "Ege'nin Maldivleri" olarak bilinen Kalem Adası, 400 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, Bademli Köyü'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki saklı cennet Kalem Adası, 400 milyon Türk Lirası'na satışa çıkarıldı. Ada, M.Ö. 406'da Atina ile Sparta arasında geçen ve yüzlerce geminin katıldığı, dönemin en büyük deniz savaşına tanıklık etti.



Peloponez isimli bu savaşta birçok gemi battı ve sonunda kazanan Atina oldu. Tarihte önemli bir yere sahip olan bu savaşın izlerini taşıyan 459 dönümlük Kalem Adası'nın 258 dönümü, 400 milyon Türk Lirası'na satışa çıkarıldı.

258 dönümü satışa çıkarıldı

Adanın ilk kez satışa çıkarıldığını söyleyen ve aile adına satış işlemleriyle ilgilenen Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Kalem Adası ilk kez satışta. Adamız Ege'nin kalbi, İzmir'in dikili ilçesindeki Bademli Köyü'ne yaklaşık 400-500 metre mesafede, yüzerek gidilebilen bir ada. Adamız Kuzeyden Güneye 1,5 kilometre mesafede. 459 dönüm bir arsadan bahsediyoruz toplamda. Biz, 258 dönümü satıyoruz." dedi.

Talip olan aile otel yapmak istiyor

Mülk sahibi olan ailenin adayı satmaları yönünde çok fazla talep aldığını ve artık bu talepleri değerlendirmeye karar verdiklerini ifade eden Başaran, adanın satılığa çıkarılmasının üzerinden 24 saat geçmeden bir talibinin çıktığını vurguladı.



Başaran, "Pazartesi günü bir toplantım var ve adayımız bir Türk. Hem içerisindeki jeotermal suyu kullanmak istiyor, diğer taraftan da otel yapma isteği de var. Aile satmayı düşünmüyorken de yurt dışından, Katar'dan bir teklif gelmiş. Aile o zaman şu anda buna hazır olmadığını da söylemiş. Şu anda aslında gönlümüzden geçen bir Türk ailenin alması. Çünkü hemen İzmir'in yanı başında olan bir yeri inşallah istediğimiz şekilde bir Türk aileye satarız ve orası da bizim konaklama imkanı bulduğumuz yerlerden birisi olur" şeklinde konuştu. (DHA)