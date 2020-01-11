Ege’nin iki yakası şarkılarla birleşti

Haber ve fotoğraflar: Yakup Önal

İzmir, Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde Karşıyaka Kent Konseyi ile İzmir Giritliler ve Mübadiller Derneği "İki Yakanın Rembetikosu" adlı konser düzenledi. Konser salonunun tıklım tıklım dolu olduğu konserde dernek Korosu Türk ve Yunan her iki yakada dillerde olan şarkıları sirtaki eşliğinde söslendirdi.

İzmir Giritliler ve Mübadiller Derneği başkanı Zafer Güzelkasap anlatıyor:

"Mübadelenin 97. yılındayız. Türkiye’de, İzmir’de ilk defa rembetiko korosunu dernek olarak biz kurduk, başka bir örneği yok. Koromuz 16 kadın solistten oluşuyor, 6 tane de enstrümanımız var. Koromuzun çoğu üçüncü kuşak mübadil çocuklarından oluşuyor. Bu konseri mübadelenin 97. yılı anısına düzenliyoruz. Rembetiko biraz ağıttır, iki yakanın halkının, mübadillerin ortak acılarını yansıtır ama biz bu akşam biraz daha işin neşeli kısmında olduk."

Konserdeki şarkılar her iki yakada da söyleniyor. İki halkın geçmişte bir arada yaşarken oluşturdukları kültürün şarkıları bunlar. Rembetiko için İzmir kökenli de diyebiliriz. Rembetiko denilince akla önce Roza Eskinazi gelir. İzmirlidir ve rembetiko biraz da onun kazandırdığı şarkılardır.

Konser derneğin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı ve Yunanistan ve adalarından da izlendiği görüldü. Rembetiko korosu Girit’te de konser verecek.

Konserin düzenlendiği Hikmet Şimşek Kültür Merkezinde Giritli Mübadillerin, Girit’te yaşadığı dönemleri gösteren fotoğraf sergisi de açıldı.