Ege Kupası finalinde Türkiye ile İspanya karşılaşacak

İZMİR, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 20\'ncisi düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası\'nda yarın final heyecanı yaşanacak.

Son olarak İngiltere\'yi 2-1 yenen Türkiye ile B Grubu\'ndaki iki maçını da kazanan İspanya, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 15.00\'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası\'nda oynanacak. B Grubu\'nda Makedonya ile 1-1 berabere kalan Türkiye B Takımı, grubunu ikinci sırada tamamlamasına rağmen 2019 Ege Kupası Turnuvası statüsü gereği üçüncülük maçı oynayamayacak. Mercedes-Benz Ege Kupası\'nda İngiltere ile Rusya saat 12.00\'de Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası\'nda üçüncülük maçında karşılaşacak.