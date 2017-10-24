Ege- Koop Genel Başkanı Aslan, İzmir'de kentsel dönüşüm için 'acil aksiyon' çağrısı

İZMİR, (DHA)- EGE- Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, kentsel dönüşümün İzmir\'in kangreni haline geldiğini belirterek, \'acil aksiyon\' çağrısı yaptı. Aslan, \"Tek çözüm; Başbakan Binali Yıldırım\'ın kentsel dönüşüme \'İzmir acil eylem planı\' olarak öncelik vermesi\" dedi.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, Bakanlar Kurulu\'nun İzmir\'de 47 bin sağlıksız binayı kentsel dönüşüm kapsamına aldığını, TUİK raporuna göre de 313 bin binanın kentsel yenilemeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Sayıştay\'ın da İzmir\'de kaçak bina oranın yüzde 65\'e ulaştığına dikkat çektiğini, bina yaş ortalamasının da 25 yılın üzerinde olduğunu ifade eden Aslan, tüm bunların kentsel dönüşümün neden \'acil\' yapılması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bu kapsamda Çevre Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda 920 hektar, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda 305 hektar alanın kentsel dönüşüme hemen başlanabilecek \'yasal statüde\' olduğunu belirten Aslan, ancak hala bir adım atılmamasının İzmir\'in geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Aslan, \"İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım\'ın Başbakan olmasıyla kentsel dönüşümde ertelenen umutlarımızın tersine döneceği bir döneme girdi. İzmir, yenilenme adına Başbakan Yıldırım’dan çok şey bekliyor” dedi.

ACİL DÖNÜŞÜM ŞART

Başbakan Binali Yıldırım\'ın 2014 yerel seçimleri ile 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde İzmir\'i karış karış gezdiğini hatırlatan Aslan şöyle devam etti:

“Başbakan Yıldırım İzmir’in ve bölgenin en öncelikli sorunlarını neler olduğunu çok iyi etüt etti, çözümler önerdi. Bu sorunlar arasında kentsel dönüşüm de olduğunu defalarca vurgulamıştı. Bu vurgu, İzmir\'in planlı ve yenilenen geleceğinin umududur. İzmir’in kangren haline dönüşen kentsel dönüşüm sorununa teknik olarak da hakim. İzmir’de ada ve parsel bazında başlatılamadığı için bir türlü çözüm rotasına oturamayan kentsel dönüşüm açmazının çözümü, soruna hakim ve İzmir’in seçtiği bir Başbakan ile mümkün olacaktır. İzmir açısından bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi ve kent adına acil bir şekilde dönüşüm adımı atılması gerekiyor.\"

Aslan, \"Merkezi ve yerel yönetim, bu süreci siyaseten bir tahterevalli yarışı değil, İzmir adına bir hizmet yarışı gördüğü sürece, kentsel dönüşüme hemen başlanabilmesi için hiçbir engel kalmaz. El birliğiyle bu kentin adına yakışır bir sağlıklı ve planlı gelecek kurmak için güç birliği, hükümetimizin İzmirli Başbakan Yıldırım\'ın kent adına acil eylem planlarından en önceliklisi olmalıdır” diye konuştu.



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