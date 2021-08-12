Ege İhracatçılar Birlikleri'nden bir yılda 15.3 milyar dolarlık ihracat

Ege İhracatçılar Birlikleri'nin (EİB) ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 21'lik artışla 12 milyar 460 milyon dolardan, 15 milyar 30 milyon dolara ulaştı. Yıl sonu hedefini 5 ay önce yakalayan kurum, yıl sonu hedefini 16 milyar dolara çıkarırken, 2022 için ise 18 milyar dolar ihracat geliri hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin bundan önceki yıllık ihracat rekoru 2018 yılında gerçekleştirdiği 13 milyar 316 milyon dolardı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 11 Ağustos 2020-10 Ağustos 2021 aralığındaki ihracatına sanayi ürünleri 8 milyar 645 milyon dolarlık katkı sağlarken sanayi ürünlerinin ihracat artış hızı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. EİB’nin bir önceki yıl sanayi ürünleri ihracatı 6 milyar 622 milyon dolardı.

Bünyesinde 7 tarım ihracatçı birliği bulunan EİB’nin tarım ürünleri ihracatı ise; yüzde 8’lik artışla 4 milyar 948 milyon dolardan, 5 milyar 338 milyon dolara yükseldi.

Ege Bölgesi’nden yapılan madencilik ürünleri ihracatı yüzde 18’lik gelişimle 889 milyon dolarda 1 milyar 47 milyon dolara çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 5 tanesi 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 10 tanesi son 1 yıllık periyotta ihracatını artırdı. Geçen yılki performansının gerisinde kalan birlik sayısı 2’ye sınırlı kaldı.

En fazla ihracat çelikten

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB), EİB’den en fazla ihracat yapan birlik oldu. EDDMİB, son 1 yılda 1 milyar 760 milyon dolarlık ihracata imza attı. EDDMİB önceki yıl 1 milyar 319 milyon dolar olan ihracatını yüzde 33 geliştirmeyi başardı.

En yüksek İhracat artışı tekstilde kaydedildi

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde son 1 yılda ihracatı en çok artan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) oldu.

11 Ağustos 2019-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında 213 milyon dolar ihracat yapan ETHİB, 11 Ağustos 2020-10 Ağustos 2021 döneminde ihracatını yüzde 70’lik artışla 362 milyon dolara yükseltti.

İhracatta Almanya ilk sırada

Ege İhracatçı Birlikleri son 1 yıllık dönemde 210 ülkeye ihracat yaparken Almanya 1 milyar 661 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu.

ABD 1 milyar 185 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıranın sahibi olurken, EİB’den İngiltere’ye yapılan ihracat 998 milyon dolara ulaştı.

İtalya, 926 milyon dolarlık, İspanya ise; 812,5 milyon dolarlık EİB üyelerinden ithalat yaptı. Bu ülkeleri Fransa, Hollanda, Rusya, İsrail ve Belçika takip etti.