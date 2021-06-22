Ege İhracatçılar Birliği'nin bu seneki yarışmasının teması belli oldu: Modada temassız dönem

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (EİB) bu sene 16’ıncısını düzenleyeceği EİB Moda Tasarım Yarışması’nın bu seneki teması pandeminin yarattığı akımlardan biri olan contact-less/temassız kavramı olduğu açıklandı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş insanların kendilerini sürekli uyarlamasını gerektirecek, radikal bir sistem değişiminin içindeyiz diyerek şöyle konuştu:

"2021 yılı temamız, yaşadıklarımıza hiç benzemeyen dönüşümün merkezindeki kavram olan 'contact-less/temassız'. Üretici ve tüketicinin aynı anda buluştuğu, tüketici davranışının saniyesine kadar gözlemlenebildiği yeni bir dönem. Bu senede toplumları, küresel ekonomiyi dönüşüme uğratan büyük değişimin potansiyeline en iyi nasıl uyarlanacağımız, bunu nasıl biçimlendireceğimiz ve etkileyeceğimize odaklanıyoruz"

Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar yarışmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Genç tasarımcılarımıza bir platform sunuyoruz. Bu sayede sektörümüz tasarım, kalite ve verimlilik konularında oldukça yetkin. Nakdi ödüllerden ziyade yurtdışı eğitim bursu ve fuar ziyaretleri ödülleri gelecekleri için çok önemli. 15 yıldır Türkiye’ye yüzlerce tasarımcı kazandırdık."