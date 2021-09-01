Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Eskinazi: Ekonomi, normalleşmeyle gelen toparlanma etkisi ve ihracatla büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2021’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü.

TIKLAYIN: TÜİK: Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TÜİK'in açıkladığı büyüme verilerini değerlendirdi. Eskinazi yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

“Türkiye ekonomisi; geçen yıl pandemi nedeniyle yaşanan küçülmenin getirdiği etki, kapanmanın sona ermesi, turizmin canlanması kısaca normalleşmeyle birlikte gelen toparlanmayla ve en önemlisi ihracatın artmasıyla birlikte ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü. Hizmetler sektörü yüzde 45,8; sanayi üretimi yüzde 41 arttı. 1’inci çeyrek için yüzde 7,2 büyüme açıklanmıştı. İmalat PMI Endeksi Haziran’da yüzde 51,3 seviyesindeydi, Temmuz ayında yüksek seyir devam etti ve yüzde 54 seviyesine yükseldi. Pandeminin ağır dönemini geçtiğimiz için bu olumlu etki artarak daha da devam edecektir.”

Büyüme rakamlarının en büyük itici gücü ve destekçisinin ihracat olduğunun altını çizen Eskinazi mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10,8 puan olduğunu, son 12 ayda ülke geneli ihracatta 200 milyar dolar sınırının aşıldığını hatırlattı.

"İhracatımız yılın başından bu yana yüzde 40 arttı"

Eskinazi, EİB'in ihracatının yılbaşından bu yana yüzde 40 arttığını ifade ederek şöyle dedi:

“Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2021 yılında; Şubat ayında yüzde 16, Mart ayında yüzde 18, Nisan ayında yüzde 68, Mayıs ayında yüzde 54, Haziran’da yüzde 51, Temmuz’da ise yüzde 4 ihracat artışları yaşadık. İhracatımız yılbaşından bu yana geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 8,5 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık periyottaki ihracatımızı 15 milyar dolara çıkararak 2021 yılı sonu hedefimizi 5 ay önce yakaladık."